Predator: Badlands, il nuovo film avrà un protagonista inaspettato

Predator: Badlands sarà il nuovo film dedicato al cacciatore alieno più famoso del cinema ed avrà un protagonista che non vi aspettereste mai

Il franchise di Predator ci ha regalato, nel corso degli anni, eroi di ogni tipo. Abbiamo avuto i muscoli scolpiti di Arnold Schwarzenegger nell'originale, il poliziotto di Los Angeles di Danny Glover nel sequel, un gruppo di soldati in Predators e, più recentemente, la guerriera Comanche Naru di Amber Midthunder in Prey di Dan Trachtenberg.

Per la sua prossima uscita in Predator, Trachtenberg ha in programma qualcosa di molto diverso. Nel 2025 uscirà Predator: Badlands (oltre a un altro film del franchise girato contemporaneamente in segreto).

Infatti, sembra che quest'ultimo non sarà esattamente il seguito di Prey, ma un racconto ambientato nel futuro che si svolge su un pianeta alieno. E, soprattutto, porta un tipo di protagonista che in Predator non abbiamo mai visto, ovvero il Predator stesso.

Badlands, il nuovo film su Predator che arriverà presto

Prey: una sequenza del film

Trachtenberg è molto sorridente e soddisfatto quando parla del suo ultimo film, descrivendo alcune scene di Predator: Badlands in un'intervista:

"La creatura è in prima linea e guida la carica. È ancora un duro, e non ha mai smesso di essere un eroe. È sempre un duro, ma c'è qualcosa che ti tocca anche emotivamente. Creare un personaggio con cui si entra in sintonia, ma da cui si è anche super intimiditi, è stato impegnativo. Ma emozionante".

L'idea, dice, è nata dal desiderio di trovare un'altra opera cinematografica essenziale che facesse quello che Prey ha fatto spiritualmente. Spingendo i confini del franchise, facendoci tifare per un eroe per cui raramente possiamo tifare, ma in un modo diverso.

Badlands, tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Predator

Questo si è trasformato nella grande idea di tifare per il Predator. Finalmente è arrivato il giorno della brutta madre-sofferente. Mentre al pubblico verrà chiesto di empatizzare con il cacciatore rasta di Badlands, ci saranno anche degli umani nel mix, in particolare Elle Fanning.

L'attrice interpreterà più di un personaggio, cosa sottolineata dal regista: "Ha affrontato sfide intense in questo film, dal punto di vista drammatico, fisico e logistico", spiega Trachtenberg. Insomma, un protagonista come Predator e più Elle Fanning? Portateci all'elicottero, al più presto, potrebbe veramente essere interessante.