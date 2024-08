Badlands: trapelati nuovi dettagli sulla trama e sul personaggio di Elle Fanning

All'inizio di quest'anno abbiamo saputo che la 20th Century Studios e il regista Dan Trachtenberg stavano sviluppando un nuovo film standalone di Predator, oltre a un sequel di Prey, con Elle Fanning come protagonista. Ora, i primi dettagli sulla trama sono stati condivisi online tramite AvPGalaxy.

Si ritiene che le riprese siano in corso in Nuova Zelanda con il titolo provvisorio Backpack e, grazie a una casting call, abbiamo un'intrigante logline e alcuni dettagli sui due personaggi principali.

Badlands: iniziate le riprese del nuovo film di Predator di Dan Trachtenberg

I dettagli sui personaggi e sulla trama

"Un film innovativo in cui una delle due storyline principali si addentra nell'intricato legame di due sorelle molto diverse tra loro, i cui legami familiari sono messi a dura prova mentre perseguono percorsi e missioni divergenti".

Berlino 2020: Elle Fanning al photocall di The Roads Not Taken

Sembra che le protagoniste saranno due sorelle gemelle, il che significa che la Fanning - ammesso che si tratti dei personaggi che le sono stati affidati - avrà un doppio ruolo.

"La prima, Thia, si identifica come donna o non binaria, di etnia aperta, tra i 20 e i 40 anni. Thia ha trascorso la maggior parte della sua vita in un laboratorio e ora si sta imbarcando nella sua prima grande avventura nel mondo. È incredibilmente intelligente, spiritosa, entusiasta e imperturbabile. Ha un innato disprezzo per il pericolo, non perché sia impavida, ma semplicemente perché è ingenua. Sono richieste spiccate doti comiche. L'altra sorella, Tessa, ha un'intensità militante quando si tratta di raggiungere gli obiettivi e completare le missioni che riguardano la sua famiglia. Non lascerà che nulla la ostacoli, nemmeno la sorella gemella".

È interessante notare che il bando di casting indica anche che l'attrice "deve essere a suo agio nell'addestramento per l'azione pesante e nell'indossare protesi e trucco pesante".

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Yautja, ma i primi rapporti commerciali hanno indicato che il film sarà ambientato "in un certo futuro".

Per quanto riguarda Prey, è previsto un sequel diretto del film del 2022, anche se i dettagli sono ancora pochi. Secondo quanto riferito, il progetto prevede il ritorno all'ambientazione originale del film e la star Amber Midthunder dovrebbe riprendere il suo ruolo principale di Naru.