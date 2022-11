Pretty Princess 3: il sequel dei film con Anne Hathaway è in fase di sviluppo

Disney sta sviluppando il film Pretty Princess 3, di cui sta venendo scritta la sceneggiatura, ma Anne Hathaway per ora non è coinvolta

Pretty Princess 3 è attualmente in fase di sviluppo e il progetto sembra sia un sequel, non un reboot.

Le fonti di The Hollywood Reporter sostengono che la protagonista Anne Hathaway attualmente non sia coinvolta, ma la situazione potrebbe cambiare.

A scrivere la sceneggiatura di The Princess Diaries 3, il terzo capitolo della storia dell'erede al trono di Genovia ispirato ai libri di Meg Cabot, sarà Aadrita Mukerji.

Il team della Disney sembra stia sperando di coinvolgere Anne Hathaway nel caso in cui si deciderà di approvare la produzione del film, dopo che l'attrice in passato aveva approvato l'idea di una possibile continuazione della storia.

Il primo film di Pretty Princess aveva incassato 165.3 milioni di dollari, mentre il sequel del 2004, Principe Azzurro cercasi, aveva raggiunto quota 134.7 milioni di dollari.

Alla regia di entrambi i lungometraggi c'era Garry Marshall.

Nel team della produzione ci saranno Debra Martin Chase e Melissa Stack, autrice degli script di The Other Woman e Godmothered.