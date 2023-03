The Princess Diaries 3, Chris Pine tornerebbe per il sequel? La risposta dell'attore

Che cosa ne pensa Chris Pine di The Princess Diaries 3? Prenderebbe parte al nuovo sequel del film con protagonista Anne Hathaway?

Tutti vogliono The Princess Diaries 3, incluso Chris Pine. L'attore, tra le star del secondo film della saga, ha espresso la sua volontà di tornare nel chiacchierato sequel apparentemente già in sviluppo in casa Disney.

Noi e Anne Hathaway non siamo gli unici a desiderare ardentemente un nuovo film di The Princess Diaries.

L'amata saga letteraria di Meg Cabot, che anche al cinema trovò grande successo grazie ai film con la stessa Anne Hathaway e Julie Andrews, dovrebbe essere di ritorno con un terzo capitolo, almeno stando agli ultimi aggiornamenti sul suo sviluppo.

Per ora, tuttavia, non abbiamo idea di chi possa prendere parte all'operazione, ma sembra che se qualcuno interpellasse Chris Pine, lui non ci metterebbe un secondo ad accettare.

"Sì certo, ci sono! Ci sarei sicuramente!" ha risposto l'attore alla domanda di People, sul red carpet del suo nuovo film, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri "Chiamatemi, mandatemi una mail!".

Ma questa volta, magari, con un taglio differente...

"Mi assicurerei di avere un'acconciatura decisamente diversa, molto meno appariscente" scherza Pine, commentando la sua folta chioma in The Princess Diaries - Royal Engament (Principe Azzurro cercasi).

E voi, cosa ne pensate? Cosa vorreste da un terzo film di The Princess Diaries, e chi vorreste veder tornare?