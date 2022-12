Pretty Princess 3: brutte notizie sul sequel annunciato

Nelle scorse settimane si era diffusa una voce secondo cui il terzo capitolo di Pretty Princess fosse in sviluppo. A smorzare l'entusiasmo dei fan ci ha però pensato Julie Andrews, interprete della regina Clarisse di Genovia.

L'attrice ritiene infatti altamente improbabile lo sviluppo di un terzo capitolo. "Penso che tutti sappiamo come non sia fattibile. Se ne parlò brevemente dopo l'uscita del secondo film, ma sono passati tanti anni da allora. E adesso sono di gran lunga più anziana e anche Annie è ormai cresciuta. Non so in che modo un terzo film sarebbe fattibile".

Anne Hathaway: "Mi sono persa dei momenti fantastici a causa dello stress"

Un'altra ragione per cui un terzo capitolo non sarebbe fattibile, sempre secondo l'attrice, riguarda la scomparsa del regista Garry Marshall, avvenuta nel 2016. Secondo le ultime voci il nuovo film dovrebbe essere una vera e propria continuazione e non un reboot.

Il primo Pretty Princess aveva incassato 165,3 milioni di dollari, mentre il sequel del 2004, Principe Azzurro cercasi, aveva raggiunto quota 134,7 milioni di dollari. Il team della Disney spera di coinvolgere Anne Hathaway nel caso in cui si deciderà di approvare la produzione del film. L'attrice, in passato, si era detta disponibile all'idea di una possibile continuazione della storia.