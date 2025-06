Predator: Badlands, uno spoiler fondamentale sul personaggio di Elle Fanning svelato nel poster

A luglio tornerà in tradizionale appuntamento col San Diego Comic-Con. In vista della popolare convention le strade di San Diego si addobbano con manifesti dei titoli più attesi, ma un poster in particolare avrebbe attirato l'attenzione dei media. Si tratta di un manifesto dell'atteso Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg, che conterrebbe un importante spoiler.

Il manifesto diffuso prontamente su X da un utente mostra il protagonista della pellicola, lo Yautja Dek, che porta sulle spalle il personaggio di Thia, interpretata da Elle Fanning.

Il teaser trailer di Predator: Badlands ha messo in chiaro che Thia è una androide. A giudicare dal poster, a un certo punto della storia la creatura robotica subirà un grave danno e perderà le gambe (riferimento a Bishop di Aliens - Scontro finale di James Cameron?), come mostra l'immagine nella locandina.

L'approccio di Dan Trachtenberg al franchise di Alien

"Uno degli aspetti più interessanti del film è che siamo su Yautja Prime: c'è molto in questo film proveniente dall'universo esteso", ha detto Trachtenberg in una recente intervista a Comicbookmovie.com. "Abbiamo follemente deciso di trattare la lingua in modo appropriato, come l'elfico del Signore degli Anelli o il Dothraki de Il Trono di Spade, tranne per il fatto che in questi casi ci sono più precedenti".

"Per quanto mi ispirino i film, una mia grande fonte di ispirazione sono videogiochi come Shadow of the Colossus, in cui hai un protagonista affiancato a qualcun altro che fornisce colore e connessione", ha aggiunto il cineasta. "C'è un momento di Shadow of the Colossus con un cavallo che è devastante quando giochi. Predator: Badlands è stato in parte ispirato da questo, dal desiderio di vedere Predator con qualcun altro, questo personaggio che è il suo opposto. Lui è molto laconico, Elle Fanning non lo è. Lei ha abilità che lui non possiede. Fisicamente, ha una vera e propria abilità che non vedo l'ora che possiate vedere. Ma voglio che il film parli da solo."_

Dan Trachtenberg ha messo in chiaro che Predator: Badlands sarà molto diverso dal resto del franchise. "Sarà uno scarto enorme, folle, e credo che sia ciò che spinge la gente a comprare il biglietto e sedersi sulle poltrone della sala cinemtografica. Se vuoi la solita esperienza di Predator, puoi cliccare su 'Play' su Predator, Prey o qualsiasi altro film, a seconda di quello che preferisci."

L'uscita italiana di Predator: Badlands è fissata per il 6 novembre.