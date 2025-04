Predator: Badlands, Elle Fanning ha un alleato inaspettato nel trailer

Il 7 novembre arriverà nei cinema americani, anche in versione IMAX, il film Predator: Badlands, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vedono le prime spettacolari scene del progetto della saga in cui gli umani si alleano con gli extraterrestri.

Cosa racconterà il film

Il film Predator: Badlands è stato diretto da Dan Trachtenberg, già autore di Prey, e racconterà una storia che offre un approccio inedito all'interno della saga sci-fi.

Al centro della trama c'è un giovane Predator, interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che viene isolato dal suo clan e trova un'alleata inaspettata in Thia, ruolo affidato a Elle Fanning, con cui inizia una lotta contro un avversario comune.

Ecco lo spettacolare trailer:

Il team che ha realizzato il film

Trachtenberg ha scritto anche la sceneggiatura collaborando con Patrick Aison e fa parte del team di produttori che comprende anche John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt, e Brent O'Connor.

Dan, parlando del giovane Predator al centro della trama, aveva anticipato: "C'è qualcosa in lui che ti colpisce emotivamente. Creare un personaggio con cui puoi entrare in empatia, pur mantenendolo estremamente intimidatorio, è stata una sfida, ma anche una fonte di grande entusiasmo".

Prey, con star Amber Midthunder, aveva ottenuto un ottimo successo debuttando in streaming su Hulu negli USA. Il filmmaker ha quindi ottenuto la possibilità di ritornare a lavorare al franchise in occasione di Badlands e del film animato Killer of Killers, in arrivo a giugno sugli schermi. Al centro della trama ci saranno diverse generazioni alle prese con la terrificante minaccia. Tutti questi guerrieri, che sono killer in modo diverso, sono al tempo stesso prede per il loro avversario, ovvero il killer degli assassini.