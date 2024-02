Povere creature!, Yorgos Lanthimos: 'Il mio film femminista? Pericoloso parlarne'

Povere Creature!, l'ultimo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, ha letteralmente conquistato il botteghino, oltre ad aver trionfato ai BAFTA e ad aver ricevuto il secondo maggior numero di nomination agli Oscar 2024 (con 11 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista).

Povere Creature! segue una giovane donna di nome Bella Baxter (Emma Stone) nel suo viaggio alla scoperta di se stessa, della sua vita e della sua libertà. Ampiamente apprezzato per la sua visione femminista della protagonista Bella Baxter e del suo rapporto con l'altro sesso, il regista Lanthimos ha dichiarato a Variety di essere sicuro che il suo film trasmetta diverse cose oltre al messaggio femminista.

Le parole di Lanthimos

Durante l'intervista, il regista greco ha commentato la chiave di lettura femminista in cui è stato letto il film dicendo: "Non mi piace molto addentrarmi in una conversazione analitica su cosa significhi, quali siano i temi, quali siano i personaggi. Come ho detto prima, mi sento sicuro della sceneggiatura. Questo significa che trasmette molte cose, credo, a persone intelligenti. Quindi non c'è bisogno di discuterne ulteriormente. E credo che sia pericoloso addentrarsi troppo in queste conversazioni, perché le cose iniziano a diventare un po' troppo monodimensionali. Come se ci fosse solo questo aspetto di questo film mentre io cerco di fare film che abbiano una visione più ampia di così".

La Stone è in trattative per unirsi a Yorgos Lanthimos nel suo remake della commedia fantasy sudcoreana Save the Green Planet.