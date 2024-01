Povere creature!, Emma Stone: 'Le scene di sesso? Completamente necessarie, ma fateci una risata su'

Emma Stone ha parlato delle scene di sesso in Povere Creature!, l'ultimo film del regista greco Yorgos Lanthimos, di com'è stato girarle e di quanto queste siano "completamente necessarie" per la crescita del suo personaggio. Nel film infatti la Stone interpreta Bella Baxter, una donna adulta a cui è stato trapiantato il cervello del suo feto, il personaggio di conseguenza affronterà un viaggio di crescita alla scoperta di se stessa, all'esplorazione del proprio corpo e alla conseguente sperimentazione del piacere.

Ma come sono state girate le scene di sesso di Povere creature!? Lo racconta Emma Stone a GamesRadar+. "Tutti eravamo a nostro agio. La stanza era sempre molto piccola, c'erano poche persone e avevamo una bravissima coordinatrice dell'intimità, Elle McAlpine. In un certo senso, quelle scene sono state più facili delle altre perché erano così coreografate e così dirette", ha detto l'attrice di La La Land.

Il sesso assume molte forme nel film, dalla scoperta della masturbazione da parte di Bella alle avventure in giro per il mondo con lo squallido avvocato Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), fino al ricorso al lavoro sessuale come vero e proprio mezzo di sostentamento. Motivo per cui una di queste scene è stata addirittura modificata per la distribuzione nel Regno Unito.

"Anche se la maggior parte delle persone si scandalizza di fronte a quelle scene perché sembrano più intense, in realtà andavano benissimo. Ero molto preparata al fatto che si sarebbero verificate, perché mi sembravano del tutto necessarie per il viaggio e la crescita di Bella, e sono spesso molto divertenti - almeno per me", ha aggiunto Stone.

Povere Creature!

Povere Creature! è stato presentato in anteprima all'80ª Mostra internazionale del cinema di Venezia dove ha vinto il Leone d'oro. La sinossi recita: "Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e l'evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione".

Prossimamente la coppia artistica composta da Lanthimos e Stone, che già avevano collaborato in La favorita, tornerà sul grande schermo con altri due film. Povere creature! uscirà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024.