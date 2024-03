Povere creature!: aperto il preorder della versione Blu-Ray del film di Yorgos Lanthimos su Amazon

Tra i film che quest'anno hanno maggiormente scosso il grande pubblico, nel senso più positivo possibile, troviamo sicuramente Povere Creature!. La pellicola con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael, firmata da Yorgos Lanthimos, non ha solamente conquistato l'attenzione e lo sguardo dei cinema mondiali, ma ha anche ricevuto notevoli e importanti riconoscimenti dai massimi esperti di settore. Che si tratti della storia al suo centro, delle tematiche che s'impegna a trattare, o del modo in cui è stata costruita a livello formale, resta sempre un'esperienza affascinante lo scegliere di addentrarsi in questo racconto per immagini.

E se vi dicessimo che su Amazon è attualmente possibile prenotare la sua versione Blu-Ray ancor prima della sua uscita? Avete capito bene; sul sito viene riportato che gli utenti Prime possono prenotare questa versione di Povere creature! "al prezzo minimo garantito", prima ancora dell'uscita segnalata per il 18 aprile 2024, al prezzo di 20,00€. Se interessati al preordine, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Che cosa s'intende con "al prezzo minimo garantito"? In merito a ciò su Amazon viene spiegato che: "Il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l'articolo è prenotabile e il momento in cui l'articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente. Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai il prezzo più basso applicato su Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo è messo in commercio (quando l'articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l'articolo non ha una data di uscita prevista). Durante il processo d'acquisto, sul riepilogo del tuo ordine apparirà un messaggio relativo alla Prenotazione al prezzo minimo garantito. Se ordini con 1-Click la Prenotazione al prezzo minimo garantito sarà automaticamente applicata. Il riepilogo ordine, nella sezione I miei Ordini, mostrerà il prezzo più basso applicabile, entro 48 ore dall'eventuale cambiamento di prezzo. Ricordiamo in ogni caso che il prezzo dell'articolo verrà addebitato sul metodo di pagamento associato al tuo account solo quando sarà spedito o consegnato".

Povere creature! e il suo innegabile impatto

Su Amazon Povere Creature! Viene così introdotto nella sezione "descrizione prodotto": "Povere creature! è l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata alla vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Sotto la sua protezione, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l'emancipazione".

Povere creature! arriva in streaming su Disney+, ecco quando sarà disponibile

Vincitore di 4 premi Oscar (Miglior attrice, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura e Miglior scenografia), questa versione casalinga del film presenta anche dei contenuti speciali.