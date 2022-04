Poker Face: Joseph Gordon-Levitt affianca Natasha Lyonne nella serie mistery di Rian Johnson

Joseph Gordon-Levitt affiancherà Natasha Lyonne nella serie Peacock Poker Face, mystery drama creato da Rian Johnson con la sua compagnia T-Street e con MRC Television.

Russian Doll: una scena con Natasha Lyonne

Come rivela Variety, al momento i dettagli sul plot e sul ruolo di Joseph Gordon-Levitt sono top secret.

Poker Face segna il debutto nel mondo dellaa serialità per il regista di Knives Out e Star Wars Rian Johnson, che compare in veste di creatore, scrittore e regista dello show di cui sarà, inoltre, produttore esecutivo insieme al partner di T-Street Ram Bergman e al presidente televisivo della compagnia Nena Rodrigue. Natasha Lyonne sarà anche produttrice esecutiva tramite la sua Animal Pictures insieme a Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens.

Un nuovo impegno televisivo per Joseph Gordon-Levitt, che ha da poco interpretato il co-fondatore ed ex CEO di Uber Travis Kalanick nella serie Showtime Super Pumped: The Battle for Uber. Prima Gordon-Levitt aveva creato, prodotto e interpretato la serie Apple TV+ Mr. Corman. Di recente l'attore è stato ingaggiato per interpretare Johnny Carson in King of Late Night, serie biografica firmata da David Milch e Jay Roach.