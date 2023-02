Rian Johnson: "Orribile rimuovere i film originali dalle piattaforme streaming"

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Rian Johnson ha condannato la pratica di rimuovere i contenuti originali prodotti dalle stesse piattaforme dal proprio catalogo semplicemente per non pagare più i diritti di autore.

"È orribile", ha detto Johnson. "Il fatto che stia diventando una pratica comune è terribile e aumenta l'orrore. Nella storia del settore, c'è stata una costante evoluzione di cose orribili".

Johnson ha comunque consigliato agli autori di concentrarsi sul proprio lavoro ed evitare di pensare a elementi del business che non dipendono dal loro controllo: "Tutto ciò che puoi fare come persona che crea cose è, in ultima analisi, riporre la tua fede nell'idea che se crei qualcosa, questa troverà il suo pubblico".

Johnson, al momento, è reduce dal successo di Glass Onion - Knives Out e dalla serie Poker Face, recentemente rinnovata per una Stagione 2 su Peacock.

Glass Onion e Poker Face: Rian Johnson svela il legame tra il film e la serie tv

"Ho scritto l'episodio pilota come scrivo i miei film, da solo, ma poi abbiamo creato una writers room ed è stata la prima volta che ho scritto in collaborazione. Mi è piaciuto molto. Avevamo un grande gruppo di scrittori e Nora e Lilla Zuckerman, le nostre showrunner, mi hanno mostrato come funziona", ha raccontato. "È stato quasi come assemblare i pezzi di un puzzle. Vi dirò, dopo anni e anni e anni di scrittura da solo, è stato bello avere altre persone accanto".