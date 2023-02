Poker Face 2: la serie tv di Peacock con Natasha Lyonne tornerà per una nuova stagione

Poker Face, la serie tv di Rian Johnson con Natasha Lyonne, targata Peacock, è stata rinnovata per la stagione 2. La notizia è stata resa ufficiale da NBCUniversal. Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi?

Nei panni dell'investigatore Charlie Cale, Natasha Lyonne ha guidato la serie fin dal suo debutto il 26 gennaio. Pubblico e critica hanno ampiamente apprezzato la performance dell'attrice e la struttura "old school" della serie che ha giocato moltissimo con il cosiddetto caso della settimana.

"Poker Face 2 è uno di quei programmi rari e innegabili di cui ci siamo tutti innamorati fin dall'inizio, ma il successo della critica e la risposta degli spettatori è andato oltre i nostri sogni più sfrenati", ha detto Susan Rovner (tramite Variety), presidente dei contenuti d'intrattenimento per la televisione e in streaming su NBCUniversal. Il comunicato relativo al rinnovo prosegue: "Lavorare a fianco del genio creativo di Rian Johnson, Natasha Lyonne e Ram Bergman, insieme ai nostri partner di MRC e T-Street, è stata un'esperienza spettacolare. Non vediamo l'ora di metterci in viaggio per un'altra stagione mentre continuiamo a dare slancio alla lista dei prodotti originali di Peacock".

Per adesso ancora non conosciamo alcun dettaglio in merito a Poker Face 2.