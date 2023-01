Glass Onion e Poker Face: Rian Johnson svela il legame tra il film e la serie tv

Rian Johnson ha svelato che esiste un legame tra il film Glass Onion: Knives Out e la serie Poker Face, che ha sviluppato in collaborazione con Natasha Lyonne.

I primi episodi del progetto prodotto per Peacock arriveranno sugli schermi americani il 26 gennaio.

In un'intervista rilasciata a Variety, Rian Johnson ha dichiarato: "Siete pronti per un tipo reale di svolta inaspettata? Nel cameo presente in Glass Onion - Knives Out sta interpretando se stessa, ma è impegnata nel trucco e nelle acconciature come Charlie nella sua roulotte tra la pause del set sul set di Poker Face".

Il regista ha quindi spiegato ulteriormente: "Nel mondo di Glass Onion, Poker Face è uno show che la sua amica Natasha sta girando. Abbiamo intrecciato una rete contorta".

Nel film, disponibile su Netflix, si vede infatti Benoit Blanc impegnato in una conversazione su Zoom con Natasha Lyonne, Stephen Sondheim e Angela Lansbury, che hanno interpretato se stessi.

La protagonista di Poker Face, commentando la sua partecipazione al progetto, ha dichiarato: "Questa è la questione: Benoit Blanc ha bisogno di amici. Lo capisco. Si tratta di una vita solitaria, per citare Bette Davis. Forse sono semplicemente il tipo di figura in stile Hunter S. Thomspon con cui sarebbe amico. Non lo so, ma mi piace! Penso inoltre di non essere amica con abbastanza personaggi inventati nella vita reale, quindi per me è un sollievo sentire che Rian abbia delineato questa amicizia. Non sono sicura di come funzioni. Voglio dire, posso chiamarlo? Dove lo contatto?".