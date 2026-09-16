Pluribus 2, Vince Gilligan smentisce che sia pronta ma fa un importante aggiornamento

Vince Gilligan ha fatto chiarezza sulle voci circolate intorno a Pluribus 2: la nuova stagione ha finalmente una direzione precisa, ma il lavoro sulle sceneggiature è ancora in corso.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivato un aggiornamento concreto su Pluribus 2. Vince Gilligan ha approfittato della serata degli Emmy per chiarire a che punto si trova la lavorazione della serie Apple TV con Rhea Seehorn, ridimensionando soprattutto una voce che negli ultimi giorni aveva iniziato a circolare con insistenza: la seconda stagione non è affatto già completamente scritta.

Il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul ha però portato anche una notizia rassicurante. La writers' room ha ormai stabilito il percorso narrativo di tutta la stagione e i primi due episodi sono già su carta. Il ritorno di Carol Sturka, dunque, sta iniziando a prendere forma.

Pluribus 2, Vince Gilligan chiarisce lo stato delle sceneggiature

Una scena di Pluribus

Intervistato da Deadline durante i Primetime Emmy Awards, Gilligan ha spiegato che trovare la strada giusta per il secondo capitolo ha richiesto tempo. Dopo il finale della prima stagione, che aveva lasciato Carol alle prese con una situazione decisamente esplosiva e con il tentativo di contrastare la coscienza collettiva, gli autori dovevano capire come far evolvere una storia costruita su un mondo tanto particolare.

"Ci abbiamo messo un po'", ha ammesso prima di entrare maggiormente nei dettagli. "La seconda stagione tecnicamente non è ancora tutta scritta".

Il passaggio più importante, però, è già stato completato, ovvero l'arco narrativo generale è definito. "Abbiamo strutturato tutto, che è la parte difficile. In altre parole, conosciamo la trama di tutti gli episodi. Il primo e il secondo sono scritti", ha spiegato il creatore.

Gli altri capitoli si trovano invece in differenti fasi di lavorazione. Gilligan ha aggiunto che il team sa ormai dove vuole portare la stagione e che presto il progetto completo verrà condiviso con Rhea Seehorn. Non necessariamente, però, ogni membro del cast vorrà conoscere in anticipo tutti gli sviluppi.

"A volte attori come Karolina e Samba non vogliono necessariamente sapere tutto. Preferiscono essere sorpresi, e questa cosa mi piace", ha raccontato.

Quando inizieranno le riprese di Pluribus 2?

Una scena della prima stagione

L'aggiornamento permette di capire meglio lo stato del progetto, ma lascia aperta la domanda che interessa maggiormente il pubblico: quando tornerà Pluribus su Apple TV?

Al momento Gilligan non ha indicato una data per l'inizio delle riprese e Apple non ha comunicato una finestra di uscita per lo streaming. Il fatto che l'intera stagione sia stata ormai delineata rappresenta comunque un passo fondamentale verso la produzione.

La serie partiva già con un ordine di due stagioni, segnale della fiducia riposta da Apple nel progetto prima ancora del debutto. Il successo ottenuto dal primo ciclo di episodi ha poi rafforzato ulteriormente la posizione di Pluribus all'interno del catalogo della piattaforma.

Gilligan ha fornito l'aggiornamento in una serata particolarmente importante per la serie. Pluribus ha conquistato sei Primetime Emmy Awards per la sua prima stagione, compreso il premio per la sceneggiatura del primo episodio assegnato allo stesso autore.

A festeggiare è stata anche Rhea Seehorn, premiata come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Un riconoscimento particolarmente significativo dopo le sei stagioni di Better Call Saul, rimaste senza vittorie agli Emmy nonostante le numerose candidature.

Per sapere quando Carol Sturka potrà riprendere la sua battaglia bisognerà quindi attendere ancora. Ma almeno una cosa adesso è certa: Pluribus 2 ha finalmente una storia completa sulla quale costruire i nuovi episodi.