Emmy 2026, tutti i vincitori: Widow's Bay da record, bene The Pitt e Pluribus

La consegna dei premi degli Emmy Awards 2026 ha stabilito un nuovo record: è quello di Widow's Bay, che ha conquistato la statuetta più importante nella categoria comedy e ha chiuso l'edizione con un risultato storico. La serie Apple TV ha infatti raggiunto quota 14 Emmy complessivi considerando anche i riconoscimenti assegnati durante i Creative Arts Emmy, stabilendo un nuovo primato per una comedy in una singola edizione.
A imporsi nella categoria dedicata alle serie drammatiche è stato invece The Pitt, che ha confermato il proprio peso nella stagione televisiva conquistando, tra gli altri riconoscimenti, il premio per la miglior serie drama e quello per il protagonista Noah Wyle.
Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2026
Di seguito è possibile consultare l'elenco completo dei vincitori degli Emmy Awards 2026, suddiviso per categoria:
Miglior serie drammatica
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The Pitt - HBO Max
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The Diplomat - Netflix
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The Gilded Age - HBO Max
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A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max
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Paradise - Hulu
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Pluribus - Apple TV
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Slow Horses - Apple TV
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Your Friends and Neighbors - Apple TV
Miglior serie comedy
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Widow's Bay - Apple TV
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Abbott Elementary - ABC
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The Bear - FX
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Hacks - HBO Max
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Margo's Got Money Troubles - Apple TV
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Nobody Wants This - Netflix
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Only Murders in the Building - Hulu
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Shrinking - Apple TV+
Miglior miniserie o serie antologica
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DTF St. Louis - HBO Max
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All Her Fault - Peacock
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The Beast in Me - Netflix
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Beef - Netflix
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Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette - FX
Miglior reality
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The Traitors
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Dancing With the Stars
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RuPaul's Drag Race
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Survivor
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Top Chef
Miglior varietà
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The Late Show with Stephen Colbert
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The Daily Show
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Jimmy Kimmel Live!
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Last Week Tonight with John Oliver
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Saturday Night Live
Miglior attore protagonista in una serie drammatica
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Noah Wyle - The Pitt
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Sterling K. Brown - Paradise
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Gary Oldman - Slow Horses
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Mark Ruffalo - Task
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Rufus Sewell - The Diplomat
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
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Rhea Seehorn - Pluribus
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Carrie Coon - The Gilded Age
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Chase Infiniti - The Testaments
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Keri Russell - The Diplomat
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Zendaya - Euphoria
Miglior attore protagonista in una serie comedy
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Matthew Rhys - Widow's Bay
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Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
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Steve Carell - Rooster
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Jason Segel - Shrinking
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Martin Short - Only Murders in the Building
Miglior attrice protagonista in una serie comedy
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Jean Smart - Hacks
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Quinta Brunson - Abbott Elementary
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Ayo Edebiri - The Bear
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Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles
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Lisa Kudrow - The Comeback
Miglior attore protagonista in una miniserie o serie antologica
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Matthew Rhys - The Beast in Me
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Riz Ahmed - Bait
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Jason Bateman - Black Rabbit
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Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
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Oscar Isaac - Beef
Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica
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Sally Field - Remarkably Bright Creatures
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Claire Danes - The Beast in Me
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Carey Mulligan - Beef
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Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
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Sarah Snook - All Her Fault
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
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Tom Pelphrey - Task
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Patrick Ball - The Pitt
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Billy Crudup - The Morning Show
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Shawn Hatosy - The Pitt
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Gerran Howell - The Pitt
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Jack Lowden - Slow Horses
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Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
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Allison Janney - The Diplomat
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Taylor Dearden - The Pitt
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Fiona Dourif - The Pitt
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Katherine LaNasa - The Pitt
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Sepideh Moafi - The Pitt
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Julianne Nicholson - Paradise
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Karolina Wydra - Pluribus
Miglior attore non protagonista in una serie comedy
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Stephen Root - Widow's Bay
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Colman Domingo - The Four Seasons
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Paul W. Downs - Hacks
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Harrison Ford - Shrinking
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Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles
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Michael Urie - Shrinking
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Tyler James Williams - Abbott Elementary
Miglior attrice non protagonista in una serie comedy
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Kate O'Flynn - Widow's Bay
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Dale Dickey - Widow's Bay
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Hannah Einbinder - Hacks
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Janelle James - Abbott Elementary
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Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles
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Megan Stalter - Hacks
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Jessica Williams - Shrinking
Miglior attore non protagonista in una miniserie o serie antologica
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David Harbour - DTF St. Louis
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Jason Bateman - DTF St. Louis
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Richard Gadd - Half Man
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Richard Jenkins - DTF St. Louis
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Charles Melton - Beef
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Nick Offerman - Death by Lightning
Miglior attrice non protagonista in una miniserie o serie antologica
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Linda Cardellini - DTF St. Louis
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Dakota Fanning - All Her Fault
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Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
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Joy Sunday - DTF St. Louis
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Youn Yuh-jung - Beef
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Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
I Creative Arts Emmy, assegnati nei giorni precedenti alla cerimonia principale, hanno inoltre contribuito al conteggio complessivo dei premi conquistati dalle singole produzioni.
Widow's Bay è la grande protagonista degli Emmy 2026
Il risultato più significativo dell'edizione 2026 è quello ottenuto da Widow's Bay. La comedy ambientata su un'isola del Massachusetts ha superato la concorrenza nella categoria principale del genere e ha chiuso la stagione degli Emmy con 14 statuette. Il dato assume particolare rilevanza perché rappresenta il nuovo record per il maggior numero di Emmy conquistati da una serie comedy in una singola edizione. Il precedente primato apparteneva a The Studio, che nel 2025 aveva ottenuto 13 premi. Prima ancora, nel 2024, era stato The Bear a stabilire il precedente record con 11 riconoscimenti.
Il successo di Widow's Bay non si limita però al premio per la miglior comedy. La produzione ha ottenuto riconoscimenti anche nelle principali categorie individuali e creative. Tra i premi più importanti figurano quelli assegnati a Matthew Rhys (autore di una doppia vittoria nella stessa serata), Stephen Root, Kate O'Flynn, alla creatrice Katie Dippold e al regista Hiro Murai.
The Pitt conquista il premio per la miglior serie drama
Se Widow's Bay è stata la grande sorpresa nella categoria comedy, The Pitt ha confermato il proprio ruolo di riferimento tra le serie drammatiche. La produzione HBO Max era arrivata alla cerimonia con 25 nomination, il numero più alto ottenuto da una singola serie nell'edizione 2026. Alla fine ha conquistato sette premi complessivi, compreso quello per Miglior serie drammatica.
Un altro dei risultati più importanti riguarda Noah Wyle, premiato come miglior attore protagonista. Per l'interprete si tratta del secondo Emmy consecutivo nella categoria, un risultato che rafforza ulteriormente il successo personale ottenuto con la serie.
Un altro dei titoli che ha lasciato il segno agli Emmy 2026 è Pluribus. La serie ha ottenuto sei Emmy complessivi, distinguendosi soprattutto grazie ai riconoscimenti assegnati a Vince Gilligan per la scrittura e a Rhea Seehorn come attrice protagonista in una serie drammatica.
Apple TV è lo studio più premiato
Apple TV ha chiuso gli Emmy con 28 premi complessivi, davanti a HBO Max, che ha ottenuto 21 riconoscimenti. Netflix si è invece fermata a quota 16. Il risultato rappresenta un passaggio importante per Apple, che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato la propria presenza nella stagione dei premi. La piattaforma aveva già ottenuto un risultato di primo piano nell'edizione precedente grazie a The Studio, ma nel 2026 è riuscita a portare il proprio totale davanti ai principali concorrenti.
Oltre a Widow's Bay e Pluribus, hanno contribuito al risultato anche produzioni come Margo ha problemi di soldi, Palm Royale, Slow Horses e Mr. Scorsese.