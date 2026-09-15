Emmy 2026, tutti i vincitori: Widow's Bay da record, bene The Pitt e Pluribus

La consegna dei premi degli Emmy Awards 2026 ha stabilito un nuovo record: è quello di Widow's Bay, che ha conquistato la statuetta più importante nella categoria comedy e ha chiuso l'edizione con un risultato storico. La serie Apple TV ha infatti raggiunto quota 14 Emmy complessivi considerando anche i riconoscimenti assegnati durante i Creative Arts Emmy, stabilendo un nuovo primato per una comedy in una singola edizione.

A imporsi nella categoria dedicata alle serie drammatiche è stato invece The Pitt, che ha confermato il proprio peso nella stagione televisiva conquistando, tra gli altri riconoscimenti, il premio per la miglior serie drama e quello per il protagonista Noah Wyle.

Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2026

Di seguito è possibile consultare l'elenco completo dei vincitori degli Emmy Awards 2026, suddiviso per categoria:

Miglior serie drammatica

The Pitt - HBO Max

The Diplomat - Netflix

The Gilded Age - HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max

Paradise - Hulu

Pluribus - Apple TV

Slow Horses - Apple TV

Your Friends and Neighbors - Apple TV

Miglior serie comedy

Widow's Bay - Apple TV

Abbott Elementary - ABC

The Bear - FX

Hacks - HBO Max

Margo's Got Money Troubles - Apple TV

Nobody Wants This - Netflix

Only Murders in the Building - Hulu

Shrinking - Apple TV+

Miglior miniserie o serie antologica

DTF St. Louis - HBO Max

All Her Fault - Peacock

The Beast in Me - Netflix

Beef - Netflix

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette - FX

Miglior reality

The Traitors

Dancing With the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

Miglior varietà

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Noah Wyle - The Pitt

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Rhea Seehorn - Pluribus

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Zendaya - Euphoria

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Matthew Rhys - Widow's Bay

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart - Hacks

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Miglior attore protagonista in una miniserie o serie antologica

Matthew Rhys - The Beast in Me

Riz Ahmed - Bait

Jason Bateman - Black Rabbit

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Claire Danes - The Beast in Me

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tom Pelphrey - Task

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Allison Janney - The Diplomat

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Stephen Root - Widow's Bay

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles

Michael Urie - Shrinking

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Kate O'Flynn - Widow's Bay

Dale Dickey - Widow's Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

Miglior attore non protagonista in una miniserie o serie antologica

David Harbour - DTF St. Louis

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o serie antologica

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - All Her Fault

Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Beef

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

I Creative Arts Emmy, assegnati nei giorni precedenti alla cerimonia principale, hanno inoltre contribuito al conteggio complessivo dei premi conquistati dalle singole produzioni.

Widow's Bay è la grande protagonista degli Emmy 2026

Widow's Bay

Il risultato più significativo dell'edizione 2026 è quello ottenuto da Widow's Bay. La comedy ambientata su un'isola del Massachusetts ha superato la concorrenza nella categoria principale del genere e ha chiuso la stagione degli Emmy con 14 statuette. Il dato assume particolare rilevanza perché rappresenta il nuovo record per il maggior numero di Emmy conquistati da una serie comedy in una singola edizione. Il precedente primato apparteneva a The Studio, che nel 2025 aveva ottenuto 13 premi. Prima ancora, nel 2024, era stato The Bear a stabilire il precedente record con 11 riconoscimenti.

Il successo di Widow's Bay non si limita però al premio per la miglior comedy. La produzione ha ottenuto riconoscimenti anche nelle principali categorie individuali e creative. Tra i premi più importanti figurano quelli assegnati a Matthew Rhys (autore di una doppia vittoria nella stessa serata), Stephen Root, Kate O'Flynn, alla creatrice Katie Dippold e al regista Hiro Murai.

The Pitt conquista il premio per la miglior serie drama

Noah Wyle in una foto della serie HBO Max

Se Widow's Bay è stata la grande sorpresa nella categoria comedy, The Pitt ha confermato il proprio ruolo di riferimento tra le serie drammatiche. La produzione HBO Max era arrivata alla cerimonia con 25 nomination, il numero più alto ottenuto da una singola serie nell'edizione 2026. Alla fine ha conquistato sette premi complessivi, compreso quello per Miglior serie drammatica.

Un altro dei risultati più importanti riguarda Noah Wyle, premiato come miglior attore protagonista. Per l'interprete si tratta del secondo Emmy consecutivo nella categoria, un risultato che rafforza ulteriormente il successo personale ottenuto con la serie.

Un altro dei titoli che ha lasciato il segno agli Emmy 2026 è Pluribus. La serie ha ottenuto sei Emmy complessivi, distinguendosi soprattutto grazie ai riconoscimenti assegnati a Vince Gilligan per la scrittura e a Rhea Seehorn come attrice protagonista in una serie drammatica.

Apple TV è lo studio più premiato

Pluribus: Rhea Seehorn in una scena della serie Apple

Apple TV ha chiuso gli Emmy con 28 premi complessivi, davanti a HBO Max, che ha ottenuto 21 riconoscimenti. Netflix si è invece fermata a quota 16. Il risultato rappresenta un passaggio importante per Apple, che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato la propria presenza nella stagione dei premi. La piattaforma aveva già ottenuto un risultato di primo piano nell'edizione precedente grazie a The Studio, ma nel 2026 è riuscita a portare il proprio totale davanti ai principali concorrenti.

Oltre a Widow's Bay e Pluribus, hanno contribuito al risultato anche produzioni come Margo ha problemi di soldi, Palm Royale, Slow Horses e Mr. Scorsese.