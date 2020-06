Pirati dei Caraibi 6: Jack Sparrow morirà nel film?

Il mistero sul possibile ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 6 è ancora fitto, ma c'è chi ritiene che il film dovrebbe contenere la morte di Jack Sparrow. Soluzione narrativa, questa, che risolverebbe anche il contenzioso tra Depp e Disney, desiderosa di liberarsi della presenza del divo.

Pirates

Nonostante Pirati dei Caraibi si sia rivelato, per Disney, un franchise assai lucroso incassando 4,5 miliardi globali, la quinta e ultima avventura, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, ha incassato "solo" 800 milioni. Alla stanchezza espressa da parte del pubblico nei confronti di una formula mai rinnovata finora si sono aggiunti i problemi legali di Johnny Depp, accusato di violenze domestiche dall'ex moglie Amber Heard, che hanno convinto Disney a interrompere il rapporto con l'attore.

Pirates2

Ecco che si è diffusa la notizia che vorrebbe Pirati dei Caraibi 6 un reboot del franchise con una protagonista femminile. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di Reed, piratessa ben nota ai frequentatori dei parchi tematici Disney, e la prima scelta dello studio per il ruolo sarebbe l'interprete di Nebula Karen Gillan.

Jack Sparrow: perché Johnny Depp dovrebbe amare e odiare il suo strambo pirata dei Caraibi

Nelle ultime settimane, però, l'ipotesi del ritorno di Johnny Depp nei panni di Capitan Jack Sparrow si è riproposta dopo che la situazione legale dell'attore ha preso una piega positiva nel corso del procedimento per diffamazione mosso contro la Heard. Lo stesso produttore della saga dei Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer ha parlato della possibilità del ritorno di Johnny Depp, ma ancora non si sa che peso potrebbe avere nel reboot.

Appare chiaro a tutti che fare un film del franchise ignorando il personaggio di Jack Sparrow è praticamente impossibile. Sia che si tratti di un sequel che di un reboot, l'ombra del Capitano della Black Pearl aleggia sul franchise spingendo gli sceneggiatori a cercare una brillante soluzione che potrebbe essere, come ipotizza Screenrant, la morte eroica del personaggio. Di recente Disney ha usato questa soluzione per favorire l'uscita di scena di icone dei suoi franchise più popolari, Han Solo in Star Wars: Il risveglio della forza e Iron Man in Avengers: Endgame. Questa soluzione, però, potrebbe incontrare le proteste dei fan di Johnny Depp, insorti e pronti a combattere Disney a colpi di petizioni di fronte alla notizia che Jack Sparrow non sarebbe apparso in Pirati dei Caraibi 6. Il futuro del Capitano per adesso è molto incerto. Non resta che attendere per scoprire cosa il nuovo capitolo della saga piratesca ha in serbo per noi.