Pinocchio: dal 19 dicembre il film di Garrone al cinema!

Pinocchio si prepara per la sua uscita nei cinema il 19 dicembre con la regia di Matteo Garrone: la pellicola è una delle più attese del periodo natalizio e il super cast composto da Roberto Benigni, Gigi Proietti, Massimo Ceccherini e moltissimi altri conquisterà sicuramente il pubblico italiano.

Matteo Garrone, dopo aver affrontato la realtà più cruda in Dogman, torna con una favola per raccontare dell'anziano falegname Geppetto (Roberto Benigni) che decide di fabbricare un burattino di legno e crescerlo, una volta accortosi che in lui c'è vita, come fosse un figlio. Pinocchio, però,(interpretato dal piccolo Federico Ielapi) si rivela un'impresa difficilissima per il povero falegname che fatica a stargli dietro: ingenuo e scansafatiche, tra brutti ceffi e brutti incontri, il burattino dovrà imparare a sue spese la fatica di crescere e di farsi, finalmente, bambino in carne e ossa.

Pinocchio: Federico Ielapi durante una scena del film

Per quanto riguarda gli altri componenti dello straordinario cast del film, ci saranno Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Marcello Fonte sarà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio sarà Lucignolo, Davide Marotta interpreta il Grillo parlante, Paolo Graziosi è Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano è Faina. Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, è una coproduzione internazionale Italia-Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.