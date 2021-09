Pierce Brosnan su Black Adam: "Dwayne Johnson è magnifico"

Pierce Brosnan, durante un'intervista recente pubblicata da Collider, ha parlato del ruolo del Dottor Fate, il personaggio che interpreta in Black Adam, e ha affermato che Dwayne Johnson è "semplicemente magnifico" nel ruolo principale della pellicola, la cui uscita è prevista per il 2022.

A proposito del film e della sua co-star, Brosnan ha dichiarato: "È una pièce d'ensemble, Black Adam. C'è Dwayne, che è all'apice della sua fama, fortuna, successo, popolarità ed è semplicemente magnifico nei panni di Black Adam. Siamo la Justice Society e siamo in quattro, la sceneggiatura è scritta molto bene da questo punto di vista, ognuno di noi ha battute molto interessanti."

"Lavorare a film di questo genere è esilarante. Mi sono divertito moltissimo con Jaume Collet-Serra, il regista di Black Adam e e di Jungle Cruise." Ha continuato l'attore. "Col passare degli anni è arrivata la barba grigia e scherzo sempre con i miei figli a proposito della mia età: gli dico che ora potrei interpretare Silente."

"Spero di potermi adattare al passare del tempo e, come attore più anziano, spero di poter trovare dei ruoli come il mago, lo stregone o il re. Cerchi di trovare il lavoro più interessante che puoi, sempre, a qualunque età... a volte puoi scegliere e altre non puoi." Ha concluso Pierce Brosnan.