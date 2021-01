Pieces of a Woman: Vanessa Kirby svela i segreti della realizzazione della scena iniziale

Il film Pieces of a Woman è arrivato su Netflix e la protagonista Vanessa Kirby, in una video intervista, ha svelato come è stata creata la scena iniziale.

Pieces of a Woman è arrivato ieri su Netflix e Vanessa Kirby, in una nuova intervista, ha parlato di come è stata girata la sequenza iniziale del film diretto da Kornél Mundruczó.

Il lungometraggio, che ha permesso all'attrice di conquistare la Coppa Volpi come Miglior Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia, si apre infatti con un piano sequenza che mostra il parto di Martha, la protagonista della storia.

Vanessa Kirby ha raccontato a Collider qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set di Pieces of a Woman durante le riprese di quella scena: "Probabilmente la parte più difficile è stato proprio l'inizio perché senti dire 'azione', e sai che hai circa 30 minuti senza tagli e non vuoi perdere l'attenzione perché se lo fai devi ricominciare e deludi tutti". L'attrice ha proseguito sottolineando: "Ma quando inizi è come essere sulle montagne russe peché sei in caduta libera, capite? Non sai cosa accadrà. La maggior parte delle battute sono improvvisate. Sai che devi essere in un posto per un po' e poi spostarti e poi andare in bagno e poi ancora andare nella camera da letto".

Quella scena è quindi stata la più difficile perché ha obbligato il cast a non pensare ad altro: "Sei semplicemente nervosa perché devi essere presente o qualcosa può andare storto".

Nella realizzazione della scena sono state coinvolte poi moltissime persone: "Il team che si occupa del trucco prostetico si nascondeva nell'armadio della camera da letto. Penso che la telecamera esca dalla stanza e quando è fuori, mentre Sean è al telefono, correvano fuori e dovevano mettere la testa della bambina per mostrare che stava uscendo. Dovevano posizionarla velocemente in modo che quando la telecamera tornava nella stanza fosse presente. E poi l'altro eroe sconosciuto è il vero neonato che stava aspettando dietro l'angolo con i genitori nell'altra stanza. Veniva portato dentro e improvvisamente era nella scena, quindi era incredibilmente tranquillo e non saremmo riusciti a girare quella scena senza di loro".

Pieces of a Woman, con star Vanessa Kirby, Shia LaBeouf ed Ellen Burstyn racconta la storia di una coppia la cui vita va in pezzi dopo un terribile lutto.