Pieces of a Woman, su Netflix in streaming da oggi

Pieces of a Woman arriva oggi in streaming su Netflix: il film con Vanessa Kirby, previsto inizialmente anche nelle sale cinematografiche, è pronto per tutti gli abbonati che vorranno tuffarsi in una pellicola che avrà molto da dire durante la stagione dei premi 2021.

Netflix ha acchiappato la pellicola alla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia, dove Vanessa Kirby è stata premiata come migliore attrice per la sua interpretazione. Pieces of a Woman è il debutto in lingua inglese del regista ungherese Kornél Mundruczó, che ha commentato con entusiasmo l'acquisizione dei diritti di distribuzione da parte del colosso dello streaming: "Come regista europeo non potrei essere più entusiasta e riconoscente per aver trovato, per questo mio film, una distribuzione come quella di Netflix. Il loro gusto per il cinema indipendente sembra quello della United Artists degli anni '70. Loro sono in qualche modo gli idoli dei registi e delle voci originali di oggi".

Pieces of a Woman: Vanessa Kirby e Molly Parker in una scena del film

Martha (Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia di Boston. Stanno per diventare genitori ma la scelta di far nascere loro figlio in casa ha un risvolto tragico che cambierà per sempre le loro vite. Per Martha ha inizio un'odissea lunga un anno. Deve convivere con il dolore, con il rapporto conflittuale con il marito e con la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre che confrontarsi in tribunale con l'ostetrica divenuta oggetto di pubblica denigrazione. Diretto da Kornél Mundruczó e con la sceneggiatura di Kata Wéber, Pieces of a Woman vede impegnato anche Martin Scorsese come produttore esecutivo.