Piccoli brividi: cancellata la serie tratta dai libri di R.L. Stine dopo 2 stagioni

Piccoli brividi, la serie Disney+ tratta dai libri di R.L. Stine, è stata cancellata dopo due stagioni.

Le fonti del sito Deadline sostengono che il team di Sony Pictures Television abbia intenzione di proporre il progetto ad altre realtà e lavorare ad alcune possibili direzioni creative legate al marchio.

L'accoglienza riservata a Piccoli brividi

La seconda stagione di Piccoli brividi, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva raggiunto quota 43 milioni di ore viste in 16 mercati internazionali, arrivando negli Stati Uniti a un totale di 75 milioni di ore viste dal debutto della serie.

Il progetto antologico proponeva in ogni stagione una nuova storia, delle diverse location per gli eventi, e coinvolgeva due cast differenti.

Piccoli Brividi. Una scena di gruppo nella seconda stagione.

Lo show era stato sviluppato e prodotto da Nicholas Stoller (I Muppets) e Rob Letterman (Pokemon Detective Pikachu). Hilary Winston (Community), invece, aveva l'incarico di showrunner.

Cosa ha raccontato la stagione 2

Le recenti puntate avevano al centro una minaccia nella loro casa che dava il via a una catena di eventi legati a un mistero profondo. I due giovani fratelli protagonisti, i gemelli Cece (Jayden Bartels) e Devin Brewer (Sam McCarthy), si ritrovavano così coinvolti nella misteriosa scomparsa di quattro teenager avvenuta nel 1994.

Le star della seconda stagione erano David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel, e Galilea La Salvia.

Dopo il debutto su Disney+ delle puntate non era stato svelato il possibile futuro dello show ispirato alla popolare serie di romanzi che hanno conquistato, e terrorizzato, varie generazioni di lettori nel corso degli anni. Non resta quindi che attendere per scoprire se Piccoli brividi avrà un futuro sul piccolo schermo.