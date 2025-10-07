R.L. Stine, l'autore di Piccoli Brividi, avrà la sua prima serie animata, basata su Stinetinglers

Stinetinglers di R.L. Stine sta per diventare una serie animata. Dietro il progetto c'è Limestone Animation, nuovo studio di animazione e produzione digitale di Toronto, in Canada.

Si tratta della prima volta che un prodotto di Stine viene trasformato in una serie televisiva animata. Limestone è una casa di produzione giovane ma fondata da due veterani del settore come Sean Connolly e Donnie McIntyre.

Il successo di Piccoli brividi di R.L. Stine

Lo scrittore R.L. Stine è il famoso autore della celebre serie letteraria per ragazzi Piccoli brividi e Fear Street, che hanno fatto rabbrividire generazioni di lettori.

Una scena del finale di Piccoli brividi

Piccoli brividi è uno dei più grandi successi letterari di tutti i tempi, con oltre 400 milioni di copie stampate in 32 lingue e successivamente adattate per la televisione come l'ultima serie disponibile su Disney+.

Il progetto animato di Stinetinglers

Ora l'attenzione si concentra sulla più recente creazione di R.L. Stine; conta già quattro volumi e un quinto è in arrivo nel 2026. La storia è ambientata nella cittadina idilliaca di Blooming Hills, in cui forze sconosciute scatenano orrori agghiaccianti sugli adolescenti del posto.

"L'animazione è il mezzo perfetto per raccontare le storie contorte di Stinetinglers" ha raccontato R.L. Stine "Questi racconti inquietanti prenderanno vita in un modo mai visto prima nelle mie opere. Ma, soprattutto, sono rimasto colpito dall'approccio unico proposto dal team di Limestone Animation e ho capito subito che erano i partner giusti per portare sullo schermo le mie nuove storie".

Limestone Animation ha dichiarato: "Siamo onorati che R.L. Stine si sia fidato di noi per adattare la sua ultima serie di libri. Stinetinglers è il progetto perfetto con cui lanciare il nostro studio, perché rappresenta tutto ciò che vogliamo che Limestone Animation diventi: la casa di storie creative, audaci, immaginative e capaci di riunire un pubblico di tutte le età".