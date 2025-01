Fear Street: R.L. Stine annuncia lo sviluppo di una nuova trilogia

La saga di Fear Street, tratta dai romanzi di R.L. Stine, si espanderà con una nuova trilogia.

Lo scrittore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha condiviso l'interessante aggiornamento che potrebbe far felici molti dei suoi fan.

Il futuro di Fear Street

Stine, parlando dei nuovi film di Fear Street, ha dichiarato: "Gli sceneggiatori sono al lavoro. Quindi sto incrociando le dita".

Una scena del primo film di Fear Street

Netflix ha già prodotto una trilogia diretta da Leigh Janiak e un quarto lungometraggio intitolato The Prom Queen, la cui uscita in streaming è prevista per il 2025.

I 51 romanzi di Fear Street hanno venduto oltre 80 milioni di copie e hanno dato vita a storie spinoff arrivate sugli scaffali a partire dal 2014.

Al centro degli eventi raccontati tra le pagine ci sono dei teenager che vivono nella città di Shadyside e si ritrovano alle prese con entità malvagie e assassine contro cui devono lottare. L'atmosfera dei racconti si rivolge a lettori più adulti rispetto a quelli del franchise Piccoli brividi, un altro dei grandi successi dello scrittore.

La speranza dello scrittore

R.L. Stine ha inoltre rivelato che spera venga adattato per gli schermi il suo libro Brain Juice: "Racconta la storia di alcuni ragazzini che bevono questo liquido viola e diventano sempre più intelligenti. Diventano troppo intelligenti per qualsiasi cosa. Vengono mandati via da scuola, perdono tutti i loro amici e poi sono rapiti dagli alieni e, mentre stanno viaggiando verso l'altro pianeta, diventano sempre più stupidi".

L'autore, uno dei più apprezzati da numerose generazioni di lettori, ha aggiunto: "Si tratta del mio libro preferito della serie Piccoli brividi, ma nessuno lo conosce e non sarà mai adattato in un film".