Friends, David Schwimmer prima di diventare famoso consegnò i documenti del divorzio ad una star della musica

Impegnato nel tour promozionale della seconda stagione di Piccoli brividi, David Schwimmer è stato ospite del talk show di Stephen Colbert, con il quale ha ricordato il periodo precedente alla fama.

Colbert ha chiesto alla star di parlare di alcuni dei lavori che svolse prima di diventare famoso. L'attore ha svelato la richiesta della madre, l'avvocatessa Arlene Coleman-Schwimmer, di assisterla come notificatore legale durante l'adolescenza.

Notificare il divorzio ad una rockstar

"Un'estate, dopo il mio primo anno di college" ha raccontato Schwimmer "stavo cercando lavoro, e mia madre mi disse che potevo fare il notificatore legale per lei. Mia madre era un'avvocatessa divorzista ed io ero il tipo che spuntava dai cespugli per consegnarti i documenti del divorzio".

David Schwimmer in una scena di Piccoli brividi

Un ruolo che lo elettrizzava e lo faceva sentire come una sorta di James Bond, perché gli venivano fornite informazioni sulla posizione delle persone alle quali consegnare la notifica. Tra i notificati, anche una star della musica:"Meno male che non l'ho più incontrato ma una volta notificai i documenti a Rod Stewart. Non so nemmeno se lui lo sa, non credo lo sappia".

Con chi divorziò Rod Stewart all'epoca della notifica di David Schwimmer

La star di Friends non ha svelato quale dei due matrimoni precedenti a quello attuale stava finendo in quel momento ma Stewart e la sua prima moglie Alana Stewart divorziarono nel 1984, quando Schwimmer aveva 18 anni.

In seguito, Rod Stewart si risposò con la modella Rachel Hunter nel 1990, dalla quale divorziò nel 1999, anche se venne ufficializzato solo nel 2006. Dal 2007 è sposato con l'attuale consorte Penny Lancaster.