Friends: David Schwimmer era abbastanza spaventato dal livello di fama raggiunto con la serie

David Schwimmer è tornato su Disney+ con la seconda stagione della serie Piccoli brividi ma è conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di Ross Geller in Friends.

L'attore ha rilasciato una nuova intervista a The Post, nella quale ricorda il periodo in cui venne travolto dalla fama insieme ai suoi colleghi nella serie e oggi avrebbe qualche consiglio da dare al sé stessa da giovane.

David Schwimmer avrebbe voluto godersela di più

"Il consiglio che darei al me più giovane" confessa Schwimmer "è di godersela di più, forse. Goditi un po' di più il percorso". All'epoca, Schwimmer ha sofferto per la mancanza di privacy.

David Schwimmer in una scena di Piccoli brividi

"Il fatto di essere una figura pubblica in giovane età" prosegue la star "per me era abbastanza spaventoso in quel periodo della mia vita. Eravamo costantemente seguiti da tre o quattro macchine, ovunque andassimo. Non avevi privacy".

Il successo di Friends e il videoclip di Courteney Cox

Quando Friends andò in onda la prima volta, David Schwimmer aveva 27 anni e recitò al fianco degli allora sconosciuti Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry e Lisa Kudrow, nel ruolo del paleontologo Ross Geller, innamorato fin dai tempi della scuola di Rachel Green (Aniston), amica della sorella Monica (Cox).

L'unica del cast principale di Friends ad aver avuto una discreta visibilità prima del successo della sit-com era Courteney Cox, che negli anni '80 aveva partecipato allo storico videoclip di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, diretto da Brian De Palma, uno dei più grandi successi del cantante.