Phillip Seymour Hoffman, il figlio Cooper Hoffman nel nuovo film di Paul Thomas Anderson

Un casting d'amore per Paul Thomas Anderson che ha scelto il figlio dell'amico Phillip Seymour Hoffman, il diciassettenne Cooper, come protagonista del suo romanzo di formazione.

Cooper Hoffman, figlio del compianto Phliip Seymour Hoffman, è stato scelto da Paul Thomas Anderson per recitare nel suo nuovo progetto, un racconto di formazione incentrato su un attore bambino nella California degli anni '70.

Magnolia: Philip Seymour Hoffman in una scena del film

Paul Thomas Anderson, legatissimo a Philip Seymour Hoffman che ha diretto in numerose pellicole tra cui Boogie Nights, Magnolia e The Master, ha scelto proprio il figlio dell'attore, il diciassettenne Cooper Hoffman, come protagonista nella storia che vedrà tra gli interpreti anche Bradley Cooper e Benny Safdie.

Il nuovo lungometraggio, ancora privo di titolo, dovrebbe raccontare la storia di uno studente del liceo che da bambino era stato una star del cinema. Altre storie si intrecciano con la sua e gli eventi si svolgeranno nell'area della San Fernando Valley, come accaduto in precedenza con Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d'amore. Il film ha già ricevuto 2.5 milioni di dollari da parte del tax credit della California.