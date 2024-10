Licorice Pizza, due nuovi progetti per la star del film di Paul Thomas Anderson

La cantante Alana Haim reciterà in due nuovi progetti per il cinema, tra cui un film con Zendaya.

La star del gruppo rock Haim, la cantante Alana Haim, prosegue il suo percorso nel mondo della recitazione dopo il suo debutto da protagonista in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Di recente, Haim ha ottenuto due ruoli consecutivi in film con diversi nomi di rilievo nel cast.

Alana Haim è conosciuta sul grande schermo in particolare per aver recitato al fianco di Cooper Hoffman nell'ultimo film uscito al cinema del regista di Magnolia e The Master, grazie al quale è stata candidata a diversi prestigiosi premi.

Nuove avventure

Dopo l'ottimo riscontro di Licorice Pizza, Alana Haim ha iniziato le riprese di The Mastermind, un dramma su un furto d'arte con protagonista Josh O'Connor e diretto da Kelly Reichardt. Successivamente, passerà a The Drama, il nuovo film del regista di Dream Scenario Kristoffer Borgli, con Zendaya e Robert Pattinson.

Alana Haim in una scena con Sean Penn in Licorice Pizza

Mastermind è ambientato sullo sfondo della guerra del Vietnam e dell'inizio del movimento di liberazione delle donne in America. Il film è finanziato da Mubi che si occuperà anche della distribuzione a livello globale.

The Drama si concentra su una coppia (Zendaya e Pattinson), che nei giorni precedenti al matrimonio si ritrova in crisi quando rivelazioni inaspettate sconvolgono ciò che uno dei due pensava di sapere dell'altro. La storia affronta il tema della cecità dell'amore e Borgli si è occupato anche della sceneggiatura, con Ari Aster come co-produttore.

In quanto membro delle Haim, Alana Haim ha ottenuto due nomination ai Grammy e si è esibita al Saturday Night Live con successi come Want You Back e Little of Your Love. Da attrice, ha debuttato in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, un grande fan della band e regista di diversi videoclip del gruppo. Il suo esordio le è valsa la nomination ai Golden Globe, ai BAFTA e ai Critics Choice Award.