Perry Mason 2: Tatiana Maslany non tornerà

Tatiana Maslany non tornerà nella seconda stagione della serie HBO Perry Mason. Secondo TVLine, l'attrice premio Emmy non tornerà nei panni di Sister Alice perché, come conferma HBO, "l'arco narrativo del suo personaggio si è concluso come previsto nel finale della prima stagione."

Perry Mason: un'immagine del quinto episodio

L'uscita di scena di Tatiana Maslany da Perry Mason coincide col nuovo impegno dell'attrice, che sarà protagonista della serie Marvel/Disney+ She-Hulk.

Come sottolinea la nostra recensione di Perry Mason, il reboot del classico giallo degli anni '50 ambientato nella Los Angeles del 1932 vede il ritorno del leggendario avvocato dei romanzi di Erle Stanley Gardner, fra i personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo, rivive così, più oscuro che mai e con le fattezze di Matthew Rhys. Nel cast anche John Lithgow, Chris Chalk, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor.

La serie, creata dagli showrunner Rolin Jones e Ron Fritzgerald, è prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey con la loro compagnia Team Downey.