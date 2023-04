Sky Maggio 2023: le novità in arrivo tra Film e Serie TV

In arrivo su Sky ad Maggio 2023 nuovi film e serie tv. Segnaliamo la seconda stagione di Perry Mason e A Casa Tutti Bene, l'acclamatissimo film Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, la terza stagione di Mr Selfridge - Il negozio dei sogni e Bruno Barbieri - 4 hotel.

PERRY MASON - SECONDA STAGIONE

Perry Mason: una scena del primo episodio

Da domenica 14 maggio su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand: basato sulle opere di Erle Stanley Gardner, questa serie drammatica HBO ripercorre le origini del celeberrimo e amatissimo avvocato penalista Perry Mason (Matthew Rhys). La seconda stagione riprende con Perry nella morsa del sistema legale di Los Angeles all'apice della Grande Depressione. Insieme all'assistente fuoriclasse Della Street (Juliet Rylance) e il duro ex poliziotto Paul Drake (Chris Chalk), l'ex investigatore privato si guadagna la fama di assumere clienti che pochi oserebbero difendere. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry si sta riabituando alla vita da avvocato civile quando un caso di omicidio di alto profilo lo porta di nuovo in pista. Mentre il procuratore distrettuale si reca da una coppia di fratelli della desolata Hooverville, Perry viene spinto al centro di una vasta cospirazione e costretto a fare i conti con ciò che significa veramente essere colpevoli.

A CASA TUTTI BENE - SECONDA STAGIONE

Da venerdì 5 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendono tutti i membri della grande famiglia al centro della serie Original firmata da Gabriele Muccino, anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi.

A casa tutti bene: una scena

Vinto il Nastro d'Argento 2022 come miglior serie dell'anno con la prima stagione, la serie torna con otto nuovi episodi prodotti da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group e scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

MR SELFRIDGE - IL NEGOZIO DEI SOGNI S3

Da mercoledì 10 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: siamo nel 1919, la Prima guerra mondiale è finita. Harry deve fare i conti con la morte della sua amata Rose. Lo stravagante imprenditore ora solo dovrà fare i conti con la perdita della moglie e il suo dolore lo porterà a prendere errate decisioni nel business. Il suo impero si è indebolito, rendendolo vulnerabile agli occhi del suo vecchio nemico Lord Loxley. Nonostante ci sia tanta sofferenza e tristezza intorno ai protagonisti, nuovi personaggi porteranno freschezza nel famoso negozio. Le bellissime figlie di Harry sono cresciute e pronte a creare scompiglio, mentre un nuovo amore aiuterà Harry ad andare avanti. Il negozio Selfridge si presenta come un luogo dove fuggire dalla tristezza del dopoguerra; i clienti saranno più che mai affascinati dal glamour del locale. Ma anche se gli affari vanno a gonfie vele, sembra che la vita di Harry sia destinata allo sfacelo. Tratto dal romanzo Shopping, Seduction & Mr. Selfridge di Lindy Woodhead.

CHICAGO FIRE, PD, MED

Da martedì 30 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: dal produttore esecutivo vincitore dell'Emmy Award® Dick Wolf, torna coi nuovi episodi l'amatissimo franchise One Chicago, sulle vite professionali e private di pompieri, poliziotti e personale medico di emergenza della città di Chicago. Chicago Fire riparte seguendo gli intrepidi vigili del fuoco e paramedici della Caserma 51, tra cui il tenente Kelly Severide (Taylor Kinney) ed il tenente Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), pronti a mettere la loro vita in pericolo per salvare i cittadini di Chicago nell'undicesima stagione dell'infuocata serie drammatica.

Gli uomini e donne dell'unità d'élite dell'Intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago continuano la loro lotta contro il crimine nella decima stagione del dramma poliziesco d'azione Chicago P.D., con protagonisti il sergente Hank Voight (Jason Beghe), il detective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) e l'agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger). L'emozionante medical drama Chicago MED continua invece con l'ottava stagione, sempre incentrata sulle vicende dei medici e degli infermieri che lottano per salvare vite umane nella città di Chicago. Tornano il Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss), il Dr. Daniel Charles (Oliver Platt) e il Dr. Ethan Choi (Brian Tee).

LAW & ORDER Special Victims Unit - S.24, seconda parte

Da domenica 21 maggio su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: il primo spin-off di Law & Order - I due volti della giustizia è la serie live-action più longeva della televisione statunitense, conosciuta fra le altre cose per la sua credibilità in quanto molti dei casi di cui tratta sono inspirati da fatti realmente accaduti. La protagonista Mariska Hargitay ha vinto numerosi premi per la sua interpretazione dell'agente Olivia Benson. La serie, come gli altri spin off di Law & Order, in ogni episodio racconta un caso di polizia sull'attività investigativa e l'aspetto giudiziario trattata da un team di detective e dal procuratore distrettuale. La trama segue gli eventi dell'"unità vittime speciali" della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

4 Hotel: Bruno Barbieri sulla spiaggia durante le riprese di una puntata

Da giovedì 18 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand: gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di Bruno Barbieri - 4 hotel, che riparte con gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - che mette in competizione gli hotel, alla ricerca del senso per l'ospitalità che fa sì che le strutture rappresentino il più importante biglietto da visita per chiunque debba o voglia viaggiare.

Uno stile nell'accoglienza e un modo di fare hôtellerie in cui gli albergatori italiani sono chiamati a primeggiare per poter presentare al meglio il proprio territorio, in quanto originari e portavoce di una delle destinazioni più ambite dai turisti di tutto il pianeta. Capacità che spesso sono state esportate all'estero, con albergatori italiani che sono andati a lavorare in giro per il mondo oppure gestori stranieri che hanno preso a piene mani dalle abitudini del Belpaese per fornire ai turisti un'accoglienza indimenticabile: proprio a loro, Bruno Barbieri dedica due tappe speciali del suo viaggio di quest'anno, che per la prima volta oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech e a Malta. Sarà un giro sensazionale e sorprendente, la scoperta di come lo stile italiano dell'hôtellerie si sia mischiato - in queste sue mete amatissime proprio dai turisti italiani - alle tradizioni locali.

4 Hotel: un sorridente Bruno Barbieri

Tornato nel nostro Paese, Bruno riprenderà il suo viaggio da Nord a Sud spostandosi da Firenze fino alle strutture pet-friendly dell'Emilia-Romagna, da Trieste all'Umbria, da Milano alla Carnia, alla ricerca delle nuove idee del settore e di nuove forme di ospitalità. Otto nuovi episodi - dal 18 maggio ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - durante i quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche in queste puntate, in Italia e all'estero, Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile "sigillo green".

I nuovi arrivi di Sky Cinema: