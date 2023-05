Perry Mason 2, la recensione: torna l'avvocato prequel più famoso della tv

Matthew Rhys è ancora una volta Perry Mason in uno dei prequel più lucidi e ben congeniati degli ultimi anni. Dal 14 maggio su Sky Atlantic e NOW con appuntamento settimanale, torna dopo tre anni con un nuovo caso e una nuova sfida piena di tematiche attuali, che attendono l'avvocato ante litteram della tv.

La giustizia è solo un'illusione

Questa è una delle tante frasi che accompagnano i nuovi episodi di Perry Mason, nato come miniserie e presto diventato l'ennesimo prodotto seriale di punta della HBO che ha capito di avere un altro asso nella manica, e ora tornato dopo tre anni complice la pandemia. Dopo aver preso l'avvocato per antonomasia della tv e averci costruito intorno ad arte un prequel ambientato negli anni della Grande Depressione, ha saputo utilizzare le caratteristiche che ne hanno fatto la fortuna nelle due serie storiche negli anni '60 e '90 nate dalle opere di Erle Stanley Gardner ma reimmanginandole ancora una volta nel contesto degli anni '30. La recensione di Perry Mason 2 sarà altrettanto entusiastica perché la serie torna con otto nuovi episodi in cui si dipana un nuovo grande caso proprio come nel ciclo inaugurale e nuove sfide attendono tutti i protagonisti a partire dal personaggio del titolo, e tutto sembra incastrarsi davvero alla perfezione.

Nuovo caso, stessa presunzione di colpevolezza

Perry Mason 2:

La stagione 2 di Perry Mason riprende sei mesi dopo gli avvenimenti del primo ciclo, con le conseguenze delle evoluzioni dei personaggi e delle loro dinamiche viste nel precedente finale, soprattutto per quanto riguarda il protagonista interpretato dal Premio Emmy Matthew Rhys, ancora una volta convincente per la ritrosia e la diffidenza che dimostra continuamente verso tutti. Ha perso quella poca fiducia che poteva aver guadagnato nella Legge e in se stesso dopo il suicidio della sua precedente cliente, che sente di non aver salvato dal braccio della morte. Appare così ancora più chiaro perché, quando gli si presenta un nuovo caso in cui due persone della classe sociale meno fortunata vengono accusate di un delitto di cui non sono colpevoli, la memoria gli gioca brutti scherzi e ha il terrore di ripercorrere tutto di nuovo. Tanto più che, dopo i precedenti avvenimenti, ha deciso di darsi al civile e non al penale, pur accorgendosi parallelamente di quanto eredità e contratti lo rendano ancor più apatico verso il mondo e non stimolato dalla propria professione. Così, mentre si ritrova a gestire gli affari legali di un grande supermercato e del suo direttore despota (un inedito e riuscitissimo Sean Astin), mette ancora una volta in discussione se stesso e il proprio credo (legale e umano).

Perry Mason, la recensione: tra processi e delitti nella serie HBO

Non si vive di solo Perry Mason

Perry Mason 2:

La forza del Perry Mason di HBO però non sta solo in Rhys ma anche nel suo cast di alto livello, a partire da quelli che diverranno i suoi storici comprimari e "partner in crime". La Della Street lesbica di Juliet Rylance e il Paul Drake nero di Chris Chalk sono due personalità che vanno ben oltre la quota da inserire in uno show oggi: sono sfaccettati, onesti, a volte contraddittori ma sempre leali, la prima ora assistente e quasi socia di Perry mentre studia per diventare avvocato, il secondo investigatore privato abilissimo che cerca di stare il più possibile lontano dai riflettori insieme alla moglie Clara.

Perry Mason 2:

Riflettori che riporteranno sulla bocca di tutti la squadra di Perry Mason, il quale conferma ancora una volta le caratteristiche che faranno la fortuna del personaggio, come i divertenti e arguti siparietti dentro e fuori dall'aula di tribunale per dimostrare la propria tesi. Ancora una volta le storie dei personaggi si intrecceranno a quelle del sistema giudiziario di Los Angeles per dar vita a una rara sinfonia cospirativa in cui ogni tassello si conferma essere al proprio posto, tanto da farcene desiderare ancora. Se il tema centrale della prima stagione era la religione, ora che il personaggio di Tatiana Maslany si è recato altrove (e viene nominato in tal senso), ad emergere in questo secondo ciclo saranno le tematiche della disparità sociale, la discriminazione razziale attraverso i due sospettati messicani e la difficile convivenza tra culture, sempre sotto gli occhi attenti di un Sistema che non sembra voler aiutare i più deboli ma favorire i più potenti, o meglio quelli che hanno più da perdere.

Uno splendido e raffinato noir

Perry Mason 2: un momento della serie

Sarà merito della produzione in mano a Robert Downey Jr. e Susan Downey, sarà merito delle location per la maggior parte ricostruite senza l'uso massiccio di CGI di HBO, sarà merito della scrittura elegante e della messa in scena fumosa e scura, ma Perry Mason 2 si conferma uno splendido e raffinato noir, grazie anche alla penna precisa che non tradisce il passato dei nuovi showrunner Jack Amiel e Michael Begler (Qualcosa di straordinario), alla sapiente regia di Coimbra (Narcos), Jessica Lowrey (Halo), Marialy Rivas (LaJauría), e Nina Lopez-Corrado (Agents of S.H.I.E.L.D.) e alle preziose interpretazioni dei ritrovati Shea Whigham e Justin Kirk insieme alle new entry Katherine Waterston, Hope Davis, Tommy Dewey e Jen Tullock (la sorella del protagonista in Scissione).

Fidarsi è bene...

Perry Mason 2: una scena della seconda stagione

Quello che ritroviamo in questa seconda stagione è sostanzialmente un Perry Mason, insieme agli altri personaggi, più disilluso e cinico, e la tematica che sembra accomunare tutti è la possibile (s)fiducia verso il sistema legale statunitense dell'epoca (che strizza però l'occhio anche a quello della nostra contemporaneità, se ci pensiamo un attimo). È possibile trovare giustizia all'interno di un sistema corrotto, o meglio pregiudizievole che ha già pronunciato la propria sentenza ancor prima di varcare la soglia del tribunale, discutere e deliberare in aula? O rimarrà una pia illusione come decantato dal sostituto procuratore interpretato da Justin Kirk? Domande esistenziali che sono anche legittimate da un'esistenza terribilmente in balìa degli eventi, poiché l'occhio attraverso cui viviamo la storia è quello dei protagonisti, che sono tutti degli emarginati a modo proprio e dei reietti per motivi e a livelli diversi. Insomma, che dire se non "Buona la seconda, signor Perry Mason!".