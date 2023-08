Percy Jackson: il teaser trailer svela la data di uscita della serie su Disney+

Disney+ ha svelato la data di uscita della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo condividendo il primo teaser.

Nel video si vedono così le prime immagini dell'atteso progetto tratto dai romanzi di Rick Riordan che debutterà il 20 dicembre con due puntate.

Il cast della prima stagione della serie

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si basa sul primo libro della saga, Il ladro di fulmini. Il team di autori e produttori ha già iniziato a sviluppare la seconda stagione che è un adattamento del secondo libro della saga, Il mare dei mostri.

La serie racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Nel cast degli episodi ci sono Walker Scobell nel ruolo del protagonista Percy Jackson, Leah Jeffries avrà la parte di Annabeth Chase, amica e interesse amoroso di Percy. Aryan Simhadri interpreta invece Grover Underwood, un satiro per metà umano e per metà capra.

La madre di Percy, Sally Jackson avrà il volto di Virginia Kull, attrice di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ora sposata con Gabe Ugliano, interpretato da Tim Sharp, dopo anni dalla sua relazione con il dio greco Poseidone che ha portato alla luce Percy.

Lance Reddick, prima di morire ha completato le riprese nei panni di Zeus.

A vestire i panni degli dei greci Poseidone, Ade, Ares, Ermes, Efesto e Dioniso saranno rispettivamente: Toby Stephens, Jay Duplass, Adam Copeland, Lin-Manuel Miranda, Timothy Omundson e Jason Mantzoukas. Jessica Parker Kennedy, reduce dal ruolo di Nora, la figlia di Barry Allen nella serie televisiva The Flash, interpreterà poi Medusa. Suzanne Cryer sarà Echidna, descritta nella mitologia greca come la "madre di tutti i mostri" e la moglie/sorella di Tifone.

Il centauro immortale Chirone, sarà interpretato su Disney+ da Glynn Turman, che riprenderà il ruolo di mentore già assunto sul grande schermo da Pierce Brosnan e Anthony Head nei due film. Megan Mullally di Will & Grace interpreta Alecto, una delle tre Furie. Charlie Bushnell vestirà i panni di Luke Castellan il semidio greco figlio di Ermes. Infine, Dior Goodjohn interpreterà Clarisse La Rue, figlia di Ares, Olivea Morton Nancy Bobofitl e Jason Gray-Stanford il satiro Maron.