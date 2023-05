Percy Jackson and the Olympians: la produttrice svela il numero corretto degli episodi

Intervenuta su Twitter, la produttrice di Percy Jackson and the Olympians e moglie dell'autore Rick Riordan, Becky Riordan, ha corretto un articolo che indicava un numero inesatto di episodi che avrebbero composto la prima stagione dello show su Disney+.

"Se non lo sapevate già, sappiate che la nostra serie TV è composta da 8 episodi. Non so da dove provengano i 6 episodi? Forse un errore di battitura?". Quindi, nel correggere l'articolo, la produttrice ha confermato che la prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo sarà composta da 8 episodi.

Qualche settimana fa sembrava essere stata rivelata la finestra d'uscita della serie, attesa per l'inizio del 2024, ma deve ancora essere confermata una data d'uscita specifica.

Percy Jackson, lo scrittore Rick Riordan: "I film hanno distrutto la mia opera"

Sebbene la serie sia attualmente in fase di post-produzione, Riordan era inizialmente molto ottimista su un suo debutto nel 2023, ma l'autore ha poi ritrattato suggerendo che la data di uscita più probabile sarebbe stata nel corso del 2024 a causa di altri fattori da considerare, come il calendario delle uscite dello studio e la realizzazione dei suoi "complicati" effetti visivi.