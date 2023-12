Percy Jackson, la storia di Medusa aggiornata per essere più vicina al mito: 'È stata vittima di stupro'

I primi due episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo avevano anticipato l'arrivo di Medusa nel prosieguo della storia e dopo l'arrivo del terzo episodio i fan hanno scoperto che la storia del personaggio è stata aggiornata rispetto ai libri di Rick Riordan.

ATTENZIONE: non procedete con la lettura dell'articolo per non incappare in SPOILER sul terzo episodio della serie.

Dopo essere stato ingannato per passare del tempo con "Zia Em", Percy decapita la donna dai capelli di serpente e i suoi occhi morti e maledetti vengono poi usati per trasformare un altro nemico in pietra.

Ma per chi ha una conoscenza più approfondita della mitologia greca, e per molte donne, Medusa è un simbolo di qualcosa di più oscuro.

Nel mito originale, Medusa è una donna che fa voto di celibato per devozione ad Atena, la dea della saggezza. Tuttavia, Medusa finisce per avere una relazione con il dio del mare Poseidone. Molte interpretazioni sostengono che l'incontro, avvenuto nel tempio di Atena, non fosse consensuale e che Poseidone abbia violentato Medusa. Atena decide di punire Medusa, privandola della sua bellezza e trasformandola in una gorgone che pietrifica chiunque la guardi. La storia si conclude con il semidio Perseo - da cui Percy Jackson prende il nome - che decapita Medusa e regala la sua testa ad Atena.

Rebecca Riordan, sposata con Rick e produttrice esecutiva della serie TV, ha affermato che "l'unico motivo per cui Medusa non è stata approfondita nei libri è che si trattava della narrazione di Percy e non avevamo la sua prospettiva", poiché i libri sono scritti in prima persona. "Come dodicenne nel 2005, non credo che avesse la capacità di decostruire il patriarcato", ha aggiunto Rick. "La vedeva come una donna spaventosa che cercava di trasformarlo in pietra".

La spiegazione di Rick è semplice: "Ci sono molte versioni dell'antichità di ciò che è accaduto in quel tempio con Medusa, Poseidone e Atena. Di chi è la colpa? Chi è l'abusatore? Qual è la vera storia? È una finzione, ma è certamente importante riconoscere che si tratta di un abuso in questo caso. Un abuso di potere".