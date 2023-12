Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: un personaggio chiave è stato rimosso per via del budget

Un personaggio che sarebbe dovuto apparire per apparire in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stato rimosso per problemi di budget.

La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, disponibile su Disney+ coi primi due episodi da oggi, promette di essere molto più fedele alla serie di libri originale di Rick Riordan rispetto ai film con Logan Lerman, anche se ci saranno comunque alcune differenze fondamentali. Entrando nello specifico, mancherà un personaggio inizialmente previsto e poi tagliato per problemi di budget legati agli effetti speciali.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una foto di scena

Un post su Threads, Mythomagic, Inc., la società di produzione fondata da Rick e Becky Riordan, risponde a un articolo di FandomWire che sottolineava come i materiali promozionali dello show non contenessero traccia di Argus, la guardia dai cento occhi del Campo Mezzosangue. È stato confermato che Argus non apparirà in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, almeno non nella prima stagione, poiché creare il personaggio sarebbe stato troppo costoso.

"Abbiamo lavorato molto duramente per includere Argus (era nella sceneggiatura all'inizio) ma poi, quando tutti ci siamo resi conto che il budget per gli effetti speciali sarebbe stato speso per tutti quegli occhi, ci abbiamo ripensato" si legge nel post di Threads.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, i produttori: "Che responsabilità raccontare una storia universale"

Gli ingredienti della serie su Percy Jackson

La nostra recensione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ci aiuta a cogliere gli aspetti centrali del reboot della saga fantastica approdata su Disney+.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

L'assenza di Argus (forse provvisoria) si farà sentire? Nella serie di libri il guardiano del del Campo Mezzosangue è una figura chiave, anche era assente anche dai film con Logan Lerman e Alexandra Daddario. Personaggio per lo più silente e col corpo interamente ricoperto da occhi, fa la conoscenza di Percy Jackson ne Il ladro di fulmini quando viene incaricato di occuparsi della sicurezza del Campo Mezzosangue. Successivamente assiste gli eroi accompagnandoli a volte nelle loro missioni. Il personaggio è uno dei preferiti da molti lettori della saga anche se potrebbe non apparire mai nella serie Disney+.

"Siamo stati coinvolti nella serie sin dal suo inizio, fin dalle primissime conversazioni su come sarebbe potuto apparire un nuovo adattamento di Percy, come sarebbe stato abbozzato, se sarebbe stato episodico", ha spiegato Rick Riordan a Entertainment Weekly. "Quindi, mi sento a mio agio nel dire ai fan dei libri che hanno aspettato, in alcuni casi, decenni, questo tipo di adattamento fedele è quello che stavate aspettando. Spero che vi piacerà."