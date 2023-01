Percy Jackson: Logan Lerman chiarisce le voci sul suo possibile coinvolgimento

La curiosità nei confronti di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la nuova serie tv targata Disney+, sta infiammando il web al punto che le speculazioni hanno invaso la vita anche degli attori protagonisti dei film tratti dai libri di Rick Riordan. Logan Lerman ha ora deciso di rispondere a quelle teorie che lo vedrebbero nel ruolo di Poseidone.

Durante una recente intervista con Esquire, Logan Lerman ha detto la sua sull'ipotesi che lo vuole in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, come Poseidone, dichiarando di non essere troppo interessato a questa possibilità: "Oh, no. Nessuno mi ha contattato al riguardo, e comunque non credo di essere adatto per questo ruolo. Non saprei nemmeno se sarebbe interessante per me. Non c'è nessun segreto che aspetta di essere annunciato o qualcosa del genere. Mi viene chiesto spesso a riguardo, e odio deludere e dire, no, non so niente, e non sono coinvolto, ma questa è la verità. Non ne so niente".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo dovrebbe arrivare durante il 2024 su Disney+, anche se non conosciamo ancora la sua precisa data del suo debutto in streaming.

Nel ruolo del protagonista ci sarà Walker Scobell, recentemente giovane star del film The Adam Project.