Percy Jackson, Jay Duplass e Timothy Omundson nel cast della serie Disney+: chi interpreteranno?

Continua a crescere il cast di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la serie tv di Disney+ che porterà di nuovo sullo schermo la celebre saga fantasy. Questa volta, sono Jay Duplass e Timothy Omundson ad unirsi allo show, ma scopriamo in quali ruoli!

La saga letteraria nata dalla fantasia di Rick Riordan sta prendendo forma anche sul piccolo schermo, e man mano che proseguono i lavori sul set, ci vengono rivelati anche nuovi interpreti.

In particolare, negli ultimi tempi abbiamo visto diversi annunci relativi agli Dei dell'Olimpo presenti anche nel titolo, con Adam Copeland nel ruolo di Ares e Lin-Manuel Miranda nei panni di Hermes.

Adesso dunque veniamo a conoscenza di altri due casting relativi proprio al "dipartimento divinità": Jay Duplass di Transparent, che presterà il volto al Re degli Inferi Hades (Ade) e Timothy Omundson (Supernatural, Galavant) che interpreterà invece Hephaestus (Efesto), il dio del fuoco e delle fucine.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: nella serie tre importanti divinità greche

Sul suo blog, Riordan ha così commentato i casting dei due attori:

"Jay Duplass cattura alla perfezione il lato più cupo, incompreso e pericoloso del dio degli Inferi, ma ha anche un atteggiamento stranamente dolce e peculiare, il che lo rende la persona giusta per dar vita al papà di Nico di Angelo. E stato elettrizzante parlare con lui mentre indossava i panni di Ade e mentre teneva banco nella sua dimora ultraterrena. I suoi botta e risposta con Percy sono assolutamente perfetti!".

"Timothy Omundson dona la sensibilità necessaria al dio Efesto, il più forte e resiliente degli dei, a volte respinto dagli altri per via del suo essere diverso, ma sempre dal cuore gentile, anche se mascherato dai suoi modi burberi. Questo è un altro di quei personaggi di cui abbiamo anticipato l'arrivo nella serie, per cui avrete modo di incontrare Efesto un po' prima rispetto al suo debutto nei libri, ma quando vedrete Timothy nel ruolo, capirete il perché".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo dovrebbe arrivare nel corso del 2024 su Disney+, ma non siamo ancora a conoscenza di una data precisa.