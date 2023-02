Percy Jackson: Leah Jeffries festeggia la fine della produzione per la nuova serie Disney+

Non è la prima volta che parliamo di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, e della fine delle sue riprese. Per chi non lo sapesse al momento la nuova serie tv Disney+ è appena entrata in un lungo processo di post-produzione che potrebbe andare avanti per l'intero anno. In occasione dei nuovi traguardi sul set, Leah Jeffries ha condiviso alcune fotografie insieme ai suoi colleghi, esprimendosi anche sulla situazione.

Grazie al post pubblicato sui social abbiamo la possibilità di vedere nuovi contenuti dal set di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, in cui compaiono Leah Jeffries (Annabeth Chase), Walker Scobell (Percy Jackson) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), seguiti dalla seguente didascalia: "Questa è la fine delle riprese di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo stagione 1".

Poco dopo la pubblicazione di queste immagini, la Jeffries è comparsa in live su Instagram esprimendo qualche pensiero sul suo personaggio nella serie tv (tramite ComicBook): "Non c'è niente da odiare o non amare nell'essere Annabeth. La amo così tanto".

Anche Lance Reddick ha recentemente festeggiato il suo ingresso nella serie come Zeus, attraverso un video breve e conciso che ci mostra la sua sedia sul set.

Cosa dobbiamo aspettarci? Non ci resta che attendere nuovi dettagli.