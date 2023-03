Percy Jackson: la scrittura della stagione 2 è già iniziata

Nonostante non sia ancora stata annunciata ufficialmente, Rick Riordan ha dichiarato che i lavori sulla stagione 2 di Percy Jackson sarebbero già iniziati.

Dopo un franchise cinematografico molto discusso i fan sono in ansia di sapere come verrà gestita la serie per Disney+ Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo che promette di essere molto più fedele ai romanzi di Rick Riordan. Sebbene per il momento sia stata annunciata una sola stagione, l'autore ha dichiarato che il team ha già pensato al futuro.

"I lavori di scrittura sulla seconda stagione sono già iniziati, ma questo non vuol dire che sia già stata approvata. Per quello è ancora presto. Ma ci hanno permesso di iniziare a scrivere le prime bozze di sceneggiatura e penso che l'obiettivo di tutti sia quello di avere una seconda stagione se tutto va come dovrebbe" ha dichiarato Rick Riordan attraverso il suo sito web.

L'autore ha poi spiegato che, qualora la seconda stagione dovesse essere approvata, la storia in programma sarebbe quella del suo secondo romanzo. Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio precisa, ma la serie dovrebbe arrivare su Disney+ non prima del 2024.

La serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.