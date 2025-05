Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: il poster conferma l'arrivo degli episodi prima del 2026

Disney+ ha condiviso un poster della stagione 2 della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, confermando che i nuovi episodi debutteranno nel mese di dicembre 2025.

La nuova immagine promozionale mostra il protagonista di spalle mentre si trova a bordo di una nave e sta per affrontare una temibile creatura.

Il ritorno del mondo ideato da Riordan

Il protagonista dello show tratto dai romanzi di Rick Riordan è Walker Scobell e nelle puntate di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ci sarà spazio per nuovi pericoli e spettacolari creature ispirate alla mitologia greca.

Disney+ non ha tuttavia rilasciato una sinossi ufficiale, lasciando in sospeso i fan che stanno attendendo per scoprire se gli episodi seguiranno in modo fedele la storia raccontata tra le pagine o ci saranno degli importanti cambiamenti.

Ecco il poster:

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il poster della stagione 2

Cosa racconteranno i nuovi episodi

La seconda stagione dello show sarà tratta dal libro intitolato Il mare dei mostri e seguirà Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood in una nuova avventura ricca di pericoli. Le riprese si sono svolte a Vancouver e la stagione è attualmente in fase di post-produzione.

Il protagonista Percy, tra le pagine, torna al Campo Mezzosangue dopo un anno e si ritrova a fronteggiare una serie di sfide inaspettate: la sua amicizia con Annabeth è in trasformazione, scopre di avere un fratellastro ciclope, Grover è scomparso e le forze di Crono sembrano pronte a entrare in azione. Per riportare l'equilibrio, Percy dovrà affrontare un viaggio nel leggendario Mare dei Mostri, dove un destino misterioso lo attende.

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri riprenderanno i loro ruoli principali, mentre Charlie Bushnell e Dior Goodjohn torneranno come membri fissi del cast. Tra le nuove aggiunte, spiccano Tamara Smart nel ruolo di Thalia Grace, figlia di Zeus, e Daniel Diemer nei panni di Tyson, il fratellastro di Percy, mentre Courtney B. Vance sarà Zeus.