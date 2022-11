Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: nella serie tre importanti divinità greche

Rick Riordan, autore dei romanzi che verranno adattati nella nuova serie tv live-action Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, ha recentemente rivelato che sul piccolo schermo verranno introdotte tre divinità fondamentali e celebri dal pantheon greco. Cosa dovremo aspettarci?

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo sarà presentata in anteprima su Disney+ nel corso del 2024, e la sua prima stagione seguirà nello specifico gli eventi del primo romanzo della saga: Il ladro di fulmini. Nel primo capitolo della storia si vedranno le origini del nostro protagonista nell'apprendere di essere il figlio di Poseidone.

Percy Jackson: nuova serie tv Disney+ tratta dai romanzi

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti della serie

In un recente aggiornamento direttamente sul suo sito personale, Riordan ha annunciato che il cast di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo introdurrà "Tre Grandi" dei: Ade, Poseidone e Zeus, Al momento non sappiamo molto in merito alle loro azioni nella trama e sugli attori che andranno ad interpretarli, anche se lo scrittore ci ha tenuto ha raccontare che: "Ho fatto una bella chiacchierata con il dio Ade. Non posso ancora dirvi chi lo interpreterà, ma ha fatto un ottimo lavoro...".

Tra le pagine Poseidone, come sapranno i lettori, è il padre di Percy, Zeus è la "vittima" del furto che dà il via alle avventure dei giovani protagonisti, e Ade è uno dei sospettati del crimine.