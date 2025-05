I fan della saga di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo hanno ricevuto una notizia molto positiva: la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan ha infatti ottenuto il rinnovo e verrà quindi prodotta la stagione 3.

Il progetto ha ottenuto quindi la fiducia dei produttori, Disney Branded Television e 20th Televion, molto in anticipo rispetto al debutto del secondo capitolo della storia, in arrivo sugli schermi televisivi a dicembre.

Cosa racconterà la stagione 3

Il terzo capitolo della storia sarà basato sul romanzo La maledizione del Titano, proprio la terza storia nella serie di libri bestseller di Rick Riordan Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

Ayo Davis, president, Disney Branded Television, annunciando il rinnovo, ha dichiarato: "Al momento del debutto di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, è parso chiaro che questa serie avesse conquistato i fan di tutte le età. Con la seconda stagione che debutterà a dicembre, siamo entusiasti di annunciare che il viaggio di Percy continuerà anche con una terza. Un enorme ringraziamento va al nostro incredibile cast e team creativo, ai nostri partner di 20th Television e ai nostri visionari e talentuosi produttori che continuano a dare vita al mondo di Rick Riordan con tanta profondità e immaginazione".

Lo scrittore ha invece aggiunto: "Siamo molto grati di continuare la storia di Percy Jackson su Disney+. Questa terza stagione sarà un territorio nuovo per lo schermo, portando in vita per la prima volta personaggi amati come le Cacciatrici di Artemide e Nico di Angelo. È un grande segnale di impegno da parte di Disney ed è esemplificativo dell'entusiasmo con cui il fandom ha accolto la serie. Grazie, semidei di tutto il mondo!".

I realizzatori della serie

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, gli executive producer della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo sono Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. La produzione si è conclusa a Vancouver e i fan potranno vederla a dicembre su Disney+.