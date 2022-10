Percy Jackson: il wrestler Adam Copeland interpreterà Ares, il dio della guerra

La produzione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha annunciato tre nuovi arrivi nel cast della serie: il wrestler Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy, che saranno tre guest star del progetto per la piattaforma di streaming. Il progetto tratto dai romanzi di Rick Riordan arriverà sugli schermi di Disney+ nel 2023 e i tre giovani protagonisti della serie saranno interpretati da Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries.

La serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Sihadri) e Annabeth (Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Adam Copeland interpreterà il dio della guerra Ares, descritto come bello, affascinante, un po' arrogante e non particolarmente intelligente, causando inoltre caos ovunque arrivi. Il campione di wrestler con il nome di Edge ha recitato in progetti come Vikings, Haven e The Flash.

Suzanne Cryer (Silicon Valley) interpreterà Echidna, la pericolosa Madre dei Mostri che, nonostante la sua capacità di intimidire, ha anche un lato materno e mette alla prova i giovani, in particolare Percy.

Jessica Parker Kennedy sarà invece Medusa, che vive in isolamento fino a quando dei viaggiatori arrivano nel suo emporio.

Tra le guest star dello show tratto dai libri di Rick Riordan, in arrivo nel 2023 su Disney+, ci saranno anche Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Timm Sharp, Dior Goodjohn, Charlie Bushnell, e Olivea Morton.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.