Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo rinnovata per una terza stagione

Buone notizie per tutti i fan di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: la serie ha ricevuto il via libera per una terza stagione ancor prima del debutto della seconda.

La produzione della seconda stagione si è recentemente conclusa e l'uscita è prevista per dicembre. La terza stagione adatterà il terzo libro della saga bestseller di Rick Riordan, La maledizione del Titano.

"Siamo entusiasti di poter continuare la storia di Percy Jackson su Disney+. Questa nuova stagione esplorerà territori inediti sullo schermo, introducendo per la prima volta personaggi molto amati come le Cacciatrici di Artemide e Nico di Angelo", ha dichiarato Rick Riordan in un comunicato ufficiale.

"Il rinnovo anticipato è una grande dimostrazione di fiducia da parte della Disney e riflette l'entusiasmo con cui i fan hanno accolto la serie. Grazie, semidei di tutto il mondo!", ha aggiunto lo scrittore.

Il rinnovo tempestivo sembra motivato anche dal desiderio di mantenere un ritmo coerente con l'età dei protagonisti Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri. Riordan ha più volte espresso la volontà di adattare ogni libro della saga in una stagione distinta.

La terza stagione porterà con sé importanti novità nel cast, con l'introduzione di Nico e Bianca di Angelo, figli di Ade, e altri volti noti della saga letteraria.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: trama e cast della seconda stagione

La seconda stagione dello show adatterà Il mare dei mostri e seguirà Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood in una nuova avventura ricca di pericoli. Le riprese si sono svolte a Vancouver e la stagione è attualmente in fase di post-produzione.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

In questa nuova stagione, Percy torna al Campo Mezzosangue dopo un anno e si ritrova a fronteggiare una serie di sfide inaspettate: la sua amicizia con Annabeth è in trasformazione, scopre di avere un fratellastro ciclope, Grover è scomparso e il campo è sotto minaccia dalle forze di Crono. Per riportare l'equilibrio, Percy dovrà affrontare un viaggio nel leggendario Mare dei Mostri, dove un destino misterioso lo attende.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena con i giovani protagonisti

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri riprenderanno i loro ruoli principali, mentre Charlie Bushnell e Dior Goodjohn torneranno come membri fissi del cast. Tra le nuove aggiunte, spiccano Tamara Smart nel ruolo di Thalia Grace, figlia di Zeus, e Daniel Diemer nei panni di Tyson, il fratellastro di Percy. Inoltre, Courtney B. Vance interpreterà Zeus, subentrando al compianto Lance Reddick, scomparso dopo l'uscita della prima stagione.