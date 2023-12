Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2 si farà? Parla il creatore

La seconda stagione dello show Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo riceve un aggiornamento ottimistico dal suo creatore. In un recente podcast, il co-produttore e co-sceneggiatore della serie Rick Riordan ha parlato della possibilità di una seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

Dopo il debutto della prima stagione, la serie tratta dai romanzi di Riordan non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused Riordan ha rivelato che sono iniziati i lavori preliminari per il sequel.

"Stiamo facendo il possibile per prepararci nel caso in cui dovessimo ottenere il via libera. Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione, non è ufficiale, ma stiamo ricevendo dei fantastici feedback da ogni parte. Quindi se fossi l'Oracolo direi che gli auspici sono ottimi", ha detto Riordan.

Il creatore ha poi discusso del lavoro preliminare che è in atto in vista del sequel: "Abbiamo iniziato a buttare giù delle idee su quelli che potrebbero essere gli episodi della seconda stagione, ma questo è tutto quello che possiamo fare adesso finché non avremo il via libera" ha concluso Riordan.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Logan Lerman al cast: "Avete una serie pazzesca tra le mani"

La serie

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si basa sul primo libro della saga scritta da Rick Riordan, Il ladro di fulmini. La serie racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Nel cast ci sono Walker Scobell nel ruolo del protagonista Percy Jackson, Leah Jeffries avrà la parte di Annabeth Chase, amica e interesse amoroso di Percy. Aryan Simhadri interpreta invece Grover Underwood, un satiro per metà umano e per metà capra. La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è disponibile su Disney+.