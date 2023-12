Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Logan Lerman al cast:'Avete una serie pazzesca tra le mani'

Il primo attore a dar vita sullo schermo a Percy Jackson è stato Logan Lerman, nei due film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini (2010) e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri (2013). Ora l'eredità è passata nelle mani di Walker Scobell, che interpreterà il personaggio nella nuova serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

Intervenuto al podcast Happy So Confused, Logan Lerman ha mandato un messaggio al cast:"Lo show sembra incredibile. Non vedo l'ora di vedere tutti voi brillare nei vostri ruoli. State rendendo felici molte persone dando vita a questi personaggi. Non possono immaginare una scelta migliore per Percy Jackson di Walker. Sei stato brillante in The Adam Project. Spero ti piaccia mangiare cibo blu [in riferimento ai biscotti azzurri della saga]. Penso che avrete uno show di successo tra le mani".

Il ringraziamento di Scobell

Walker Scobell ha ringraziato Lerman per le sue parole:"Ci siamo scambiati prima dei messaggi privati. Ho guardato uno dei suoi film, Noi siamo infinito. Mi è piaciuto molto. Ho pensato che fosse così buono che gli ho scritto un messaggio".

Nel cast dello show, oltre a Walker Scobell, anche Leah Jeffries e Aryan Simhadri.