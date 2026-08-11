La Promessa anticipazioni 12 agosto: Don Lorenzo chiede Angela in sposa

Lorenzo porta a compimento il suo piano e chiede ufficialmente la mano di Angela durante una cena con i Luján, mentre Curro soffre per la scelta della donna che ama e Petra lotta contro il tetano.

Nella nuova puntata de La Promessa, in onda il 12 agosto alle 19:40 su Rete 4, la situazione alla tenuta si fa sempre più drammatica. Al centro delle anticipazioni torna il piano di Don Lorenzo, deciso a portare avanti il suo progetto con Angela: l'uomo chiederà ufficialmente la mano della ragazza. Nel frattempo, Curro dovrà fare i conti con la scelta della donna che ama, mentre Petra continuerà a lottare contro il tetano.

Lorenzo chiede la mano di Angela e Curro sprofonda nella disperazione

Durante una cena ufficiale alla quale partecipano tutti i membri della famiglia Luján, Lorenzo compie la sua mossa. Il Capitano chiede la mano di Angela davanti a tutti, trasformando quello che dovrebbe essere un momento di festa in una scena carica di tensione.

Dietro la proposta, infatti, si nasconde il ricatto orchestrato insieme a Leocadia. Angela si trova completamente alle strette e non vede alternative per proteggere sua madre e impedire che vengano alla luce i suoi segreti. Per questo, davanti agli sguardi della famiglia, è costretta ad accettare.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Il suo sì, però, è tutt'altro che gioioso. Angela accetta la proposta di Lorenzo con profondo disagio, consapevole delle conseguenze della decisione che sta prendendo.

A soffrire maggiormente è Curro. Il giovane assiste impotente alla scena e apprende ufficialmente che la donna che ama è destinata a sposare un altro uomo. Il fidanzamento di Angela spezza così le sue ultime speranze e lo getta in un profondo sconforto.

Petra ammalata di Tetano

Petra è gravemente malata: il verdetto del medico

Nel frattempo, alla tenuta arriva una notizia altrettanto drammatica. Padre Samuel e Don Cristóbal sono costretti a informare tutta la servitù sulle condizioni di Donna Petra.

La donna ha il tetano, un'infezione che è stata trascurata troppo a lungo. Petra, infatti, ha cercato di nascondere la propria fragilità per paura di perdere il posto e di mostrare le proprie debolezze agli altri. Ormai, però, la situazione è arrivata a un punto critico. La malattia è in uno stadio estremamente avanzato e le possibilità di salvarla appaiono ridotte.

Tra le lacrime di Teresa e la preoccupazione degli altri domestici, resta una sola speranza: le cure del professor Salazar. Sarà il medico a tentare di compiere il difficile miracolo e a capire se esiste ancora una possibilità di salvare Petra.