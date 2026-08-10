Il giovane Montalbano torna stasera su Rai 1 con Il terzo segreto: trama e cast dell'episodio

Ancora un lunedì in compagnia de Il giovane Montalbano, la fiction con Michele Riondino che torna stasera su Rai 1 in replica alle 21:30, subito dopo la nuova puntata de L'eredità estate. L'episodio in onda in questo 10 agosto è Il terzo segreto, quinto e penultimo della prima stagione.

Diretto da Gianluca Maria Tavarelli, è stato trasmesso per la prima volta nel 2012 ed è l'adattamento di due racconti di Andrea Camilleri, Il quarto segreto e La traduzione manzoniana.

Il terzo segreto: la trama dell'episodio

Il giovane Montalbano: Michele Riondino con Beniamino Marcone in una scena

In questo episodio Montalbano si è ormai ambientato a Vigata, ma continua a essere tormentato dagli incubi legati alla morte delle persone a lui care. Anche sul lavoro sta consolidando il proprio ruolo e nel commissariato arriva Giuseppe Fazio, il giovane ispettore figlio di Carmine, appena uscito dalla scuola per ispettori. Il rapporto tra i due non parte nel migliore dei modi: il carattere deciso e spigoloso di Montalbano si scontra con quello ancora acerbo del giovane Fazio.

Intanto il commissario si trova davanti a due misteri apparentemente diversi. Il primo riguarda la scomparsa della bacheca comunale con le pubblicazioni di matrimonio. Quello che potrebbe sembrare un semplice gesto goliardico nasconde invece qualcosa di più complesso.

Il secondo caso nasce da una lettera anonima che annuncia un incidente in un cantiere. Quando l'incidente si verifica nella realtà, Montalbano comincia a sospettare che dietro quella che sembra una morte sul lavoro ci sia qualcosa di molto più grave. L'indagine porta così a una serie di morti apparentemente scollegate, che il commissario cerca di ricondurre a un'unica regia.

Per arrivare alla soluzione, Salvo deve collaborare con i Carabinieri e in particolare con il maresciallo Verruso, con cui il rapporto è tutt'altro che semplice. A indirizzare il commissario verso la pista decisiva è invece Caterina Corso, figlia di un imprenditore locale. Nel momento più delicato dell'indagine, Montalbano può contare soprattutto su Catarella, con il quale si trova a condividere alcuni dei segreti che attraversano le trame dell'episodio.

Il cast de Il terzo segreto

Nel cast dell'episodio tornano i principali protagonisti de Il giovane Montalbano:

Michele Riondino è Salvo Montalbano

Alessio Vassallo è Mimì Augello

Beniamino Marcone è Giuseppe Fazio

Fabrizio Pizzuto è Catarella

Sarah Felberbaum è Livia

Nino D'Agata è il maresciallo Verruso

Giorgia Sinicorni interpreta Caterina Corso

Perla Giordano è Djalma.

Quanto dura il nuovo episodio de Il giovane Montalbano

Il terzo segreto, in onda su Rai 1 dalle 21:30, dura poco più di due ore, per l'esattezza 130 minuti. Considerando le pause pubblicitarie, l'episodio dovrebbe terminare intorno alle 23:50, quando la linea passerà al TG1 della notte e poi a Noos - Viaggi nella natura.

La puntata sarà naturalmente disponibile in streaming su RaiPlay, insieme agli altri episodi della prima stagione.