Percy Jackson 3: Dafne Keen diventerà una divinità nella prossima stagione della serie

Dafne Keen, dopo il suo ritorno nel mondo Marvel in occasione di Deadpool & Wolverine, è entrata nel cast della stagione 3 di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

Lo show Disney+ tratto dai romanzi di Rick Riordan ritornerà sugli schermi dal 10 dicembre con il secondo capitolo delle avventure dei giovani protagonisti, ma a Vancouver sono già in corso le riprese delle prossime puntate.

I nuovi personaggi in arrivo in Percy Jackson 3

Tra gli interpreti della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ci saranno anche Dafne Keen e Saara Chaudry, rispettivamente nei ruoli di Artemis, la dea greca della caccia e della luna, e Zoe Nightshade, una delle sue aiutanti.

L'ex interprete di X-23 nel film Logan - The Wolverine e recentemente protagonista di The Acolyte: La seguace (di cui potete leggere il nostro commento al finale) avrà quindi la parte di un personaggio che, secondo la descrizione ufficiale rilasciata da Disney+, preferisce la libertà legata alla natura rispetto alle politiche e ella formalità dell'Olimpo. I suoi cacciatori immortali sono sempre al suo fianco e ha pochi contatti con i mortali. Artemis è quindi un po' distante dalla cultura moderna. Il personaggio interpretato da Dafne è inoltre 'regale e una combattente onorevole che è pronta ad affrontare sfide importanti'.

Queste oscure materie: Dafne Keen nel sesto episodio

Chaudry, invece, ha recitato in precedenza in The Muppets Mayhem e The Mysterious Benedict Society. Il suo ruolo è quello di Zoe Nightshade, a fianco di Artemis da oltre 2.000 anni. Il personaggio viene descritto come una forte guerriera che, alle volte, è fin troppo seria, situazione che diverte i semidei, ma è inoltre una presenza essenziale nelle missioni, essendo pronta a lottare e sacrificarsi per il bene comune.

Il team della serie Disney+

La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha come star Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

Lo show televisivo è stato creato da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, coinvolti anche come produttori insieme a Rebecca Riordan, Dan Shotz, Craig Silverstein, The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.