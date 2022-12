People’s Choice Awards 2022: Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il film dell'anno

Ecco la lista completa dei vincitori dei People's Choice Awards 2022, che hanno visto il trionfo di titoli popolari come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Stranger Things e di star come Ryan Reynolds, Elizabeth Olsen e Chris Hemsworth.

In una cerimonia condotta da Kenan Thompson sono stati annunciati i vincitori dei People's Choice Awards 2022 che hanno incoronato i film, le serie tv e i personaggi più popolari dell'anno grazie ai voti dei fan.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato eletto film dell'anno, Ryan Reynolds ha ricevuto il People's Icon Award, a Lizzo è andato il People's Champion Award mentre Stranger Things è stata votata come serie tv dell'anno.

Top Gun: Maverick ha ricevuto il premio come miglior Action Movie del 2022 mentre, a sorpresa, Don't Worry Darling di Olivia Wilde è stato eletto Miglior Dramma del 2022.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Ecco la lista completa dei vincitori dei People's Choice Awards 2022.

FILM DEL 2022

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

COMMEDIA

The Adam Project

ACTION MOVIE

Top Gun: Maverick

DRAMMA

Don't Worry Darling

STAR MASCHILE

Chris Hemsworth

STAR FEMMINIILE

Elizabeth Olsen

STAR DRAMMATICA

Austin Butler

STAR COMICA

Adam Sandler

ACTION MOVIE STAR

Elizabeth Olsen

SERIE

Stranger Things

SERIE DRAMMATICA

Grey's Anatomy

SERIE COMICA

Never Have I Ever

REALITY SHOW

The Kardashians

COMPETITION SHOW

The Voice

STAR MASCHILE DELLA TV

Noah Schnapp

STAR FEMMINILE DELLA TV

Ellen Pompeo

STAR DRAMMATICA TV

Mariska Hargitay

STAR COMICA TV

Selena Gomez

DAYTIME TALK SHOW

The Kelly Clarkson Show

NIGHTTIME TALK SHOW

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

CONCONCORRENTE IN UNO SHOW

Selma Blair

REALITY TV STAR

Khloé Kardashian

BINGEWORTHY SHOW

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

SCI-FI/FANTASY SHOW

Stranger Things